District Championship Fire Pistol 2025

Am 27. und 28. Juni fand die diesjährige Bezirksmeisterschaft im Feuerpistolen-Schießen statt. Die Veranstaltung, die in der Region Tirol stattfand, zog zahlreiche talentierte Schützen aus verschiedenen Schützengilden an. Für die Schützengilde Brixlegg gingen Jozef Gyarfaz und Matthias Schneider an den Start, und beide gaben ihr Bestes, um die Ehre der Gilde zu verteidigen.

Die Schützengilde Brixlegg konnte sich hervorragend behaupten und erkämpfte insgesamt 7 Medaillen in verschiedenen Disziplinen. Eine beeindruckende Leistung, die sowohl den individuellen Ehrgeiz als auch den Teamgeist der Mitglieder widerspiegelt. Jozef Gyarfaz, einer der herausragenden Athleten der Gilde, wurde Bezirksmeister in zwei Pistolendisziplinen: der Standardpistole Senioren 1 und der Sportpistole Senioren 1. Diese Erfolge sind besonders bemerkenswert, da sie Zeugen seiner jahrzehntelangen Erfahrung und Hingabe zum Schießsport sind.

Darüber hinaus konnte sich Jozef Gyarfaz auch über einen 3. Platz in der Schnellfeuerpistole der Männer freuen. Diese Disziplin testet nicht nur die Schießfertigkeiten, sondern auch die Reaktionsgeschwindigkeit und Konzentration der Schützen. Die Leistungen der Brixlegger Schützen zeigen, dass sich kontinuierliches Training und Engagement auszahlen.

Die Bezirksmeisterschaft im Feuerpistolen-Schießen ist nicht nur eine Gelegenheit für Schützen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, sondern auch eine wichtige Plattform, um sich mit anderen Schützen auszutauschen und voneinander zu lernen. Solche Veranstaltungen fördern die Gemeinschaft und den Sportgeist in der Region.

Für die Schützengilde Brixlegg sind die erzielten Erfolge ein Ansporn für die kommenden Herausforderungen und Meisterschaften. Die Gilde plant bereits, ihre Trainingsmethoden weiter zu optimieren, um bei zukünftigen Wettbewerben noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Die positive Resonanz und Unterstützung der lokalen Gemeinschaft stärken das Engagement der Schützen, weiterhin ihr Bestes zu geben.

Insgesamt war die Bezirksmeisterschaft im Juni ein voller Erfolg und hinterließ bei allen Beteiligten bleibende Eindrücke.





