Doblhoffpark Rose Garden, Baden

Das Rosarium im Doblhoffpark, Österreichs größter Rosengarten, ist das ganze Jahr über ein wunderbarer Ort zum Flanieren und Genießen. Dieser malerische Garten erstreckt sich über beeindruckende 75.000 m² und beherbergt etwa 30.000 Rosenstöcke, die eine Vielzahl von Sorten und Farben präsentieren.

Die Geschichte des Doblhoffparks reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, als der Park ursprünglich als Lustgarten geplant wurde. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Rosarium in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist es nicht nur ein botanischer Schatz, sondern auch ein beliebter Ort für Veranstaltungen, Hochzeiten und kreative Fotoshootings.

Besucher können die Schönheiten des Rosariums zu jeder Jahreszeit genießen, wobei der Höhepunkt der Blühzeit im späten Frühling und Sommer liegt. In diesen Monaten verwandeln sich die Beete in ein Meer aus Farben und Düften, die jeden Gartenliebhaber verzaubern. Besonders beeindruckend sind die über 1.200 verschiedenen Rosensorten, die im Park anzutreffen sind, darunter auch einige historische und seltene Arten, die eine Reise in die Vergangenheit der Gartenkunst ermöglichen.

Das Rosarium ist auch ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsinitiativen von Österreich. Im Einklang mit modernen Umweltstandards wird im Garten Wert auf die Verwendung naturnaher Anbautechniken gelegt. Dies fördert nicht nur die Biodiversität, sondern schützt auch lokale Insekten und bestäubende Arten, die entscheidend für das ökologische Gleichgewicht sind.

In der Umgebung des Doblhoffparks finden Besucher zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und Freizeitgestaltung. Zahlreiche Wander- und Radwege laden dazu ein, die Natur zu erkunden und die malerische Landschaft der Umgebung zu genießen. In der Nähe des Parks befindet sich auch der berühmte „Schwarzeberg“, von dem aus man eine atemberaubende Aussicht über die Region hat.

Für Familien gibt es zudem einen Spielplatz sowie Picknick- und Ruhezonen, die ideal sind, um einen entspannten Tag im Freien zu verbringen. Das Rosarium bietet auch regelmäßig geführte Touren, in denen Experten interessantes Wissen über die verschiedenen Rosensorten und ihre Pflege vermitteln.

Die beste Zeit für einen Besuch ist von Mai bis September, wenn die Rosen in voller Blüte stehen. Doch auch außerhalb dieser Zeit bietet der Garten durch seine winterlichen Arrangements und die wechselnden Farben von Herbstlaub eine besondere Ästhetik.

Insgesamt ist das Rosarium im Doblhoffpark nicht nur ein Ort der Schönheit, sondern dient auch als wichtiges Zentrum für Bildung, Erholung und Naturschutz. Ein Besuch lohnt sich für jeden, der die Seele baumeln lassen und die Wunder der Natur erleben möchte.





