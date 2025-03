Döbling: Dr. Silke Spanlang – Seit einem Jahrzehnt für ihre Patienten im Einsatz

In der Zahnarztpraxis von Dr. Silke Spanlang in der Döblinger Hauptstraße 66/9 wird seit über zehn Jahren das Wohlbefinden der Zähne in den Mittelpunkt gestellt. Dabei ist die persönliche Beratung ihrer Patientinnen und Patienten für sie von entscheidender Bedeutung.

WIEN/DÖBLING. „Mein Beruf ist mein Hobby“, sagt Dr. Silke Spanlang mit Begeisterung. Ihre Passion als Zahnärztin und Kieferorthopädin wird in ihrer Ordination deutlich, wo sie die Philosophie der Vorsorge über die Reparatur stellt. Dr. Spanlang ist überzeugt, dass eine proaktive Zahnmedizin nicht nur Schmerzen vermeiden, sondern auch die allgemeine Gesundheit fördern kann.

Ursprünglich träumte Dr. Spanlang davon, Tierärztin zu werden. Doch während ihrer Zeit in einer Tierarztpraxis erkannte sie, dass ihr der persönliche Kontakt mit den Menschen fehlte. Dies führte sie schließlich zu einem dualen Studium der Zahn- und Humanmedizin. „Ich konnte mich einfach nicht entscheiden“, lacht sie und fügt hinzu, dass sie in ihrer medizinischen Ausbildung ein prägendes Praktikum in einem Pflegeheim absolvierte.

Vorsorge und Prävention

Mit 19 Jahren erlebte Dr. Spanlang eine traumatische Phase, während der sie mehrere Patienten in einem Pflegeheim verlor. Diese Erfahrung beeinflusste ihre Entscheidung, in die Zahnmedizin zu wechseln. Fest entschlossen wandte sie sich an die Zahnärztekammer, die sie zu einer lang etablierten Zahnarztpraxis in Döbling führte, die seit über 40 Jahren am gleichen Standort aktiv war.

Die Döblingerin erinnert sich: „Als ich die Ordination betrat, war es Liebe auf den ersten Blick.“ Der damalige Zahnarzt wurde ihr Mentor, bevor sie einige Jahre später die Praxis übernahm. In ihrer kassenärztlich geführten Praxis konzentriert sich Dr. Spanlang auf präventive Maßnahmen und medizinische Mundhygiene. Für sie ist Zahnmedizin mehr als nur Bohren und Füllen; es geht vor allem um die Unterstützung ihrer Patienten durch umfassende Beratung und Aufklärung. „Ich möchte von der Vorsorge leben“, betont sie.

Durchsichtige Zahnspangen

Die Ordination bietet zudem kieferorthopädische Leistungen an, wobei der Fokus auf der korrekten Positionierung der eigenen Zähne liegt, anstatt auf Kronen oder anderen invasiven Verfahren. Besonders Erwachsene bevorzugen die durchsichtigen Zahnspangen, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch eine angenehme Trageerfahrung bieten. Dr. Spanlang verfolgt das Ziel, nachhaltige Lösungen zu finden, die ihren Patienten langfristig helfen. „Es ist schön, ihre Sorgen nehmen zu können“, sagt sie.

Für ihre Stammkunden ist Dr. Spanlang auch an Wochenenden immer erreichbar, denn vielen ist ihr Zahnarzt vertrauter als die eigene Familie. „Da entwickelt sich schnell eine Art Freundschaft“, erklärt sie.

Ehrliche Beratung

Dr. Spanlang spricht stolz über ihre Vision: „So langsam begreife ich, dass sich meine beruflichen Lebensträume erfüllen.“ Sie lebt ihre Vorstellung einer Zahnarztpraxis, die auf ehrlicher Beratung und dem langfristigen Erhalt der Zähne basiert.

Die Ordination in der Döblinger Hauptstraße 66/9 hat folgende Öffnungszeiten: montags und dienstags von 8 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 8 bis 16 Uhr.

Das könnte dich auch interessieren:

Frage um Zukunft des „Weitsicht Cobenzl“ in Döbling

Erlebniswelt Kahlenberg ist aus der Winterpause zurück

Wiener Linien testen wieder Wasserstoffbus im Fahrgastbetrieb