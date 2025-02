Döbling: Premiere des Theaterstücks „Ein Fall für Petar Brown“

Die Kriminalkomödie „Ein Fall für Petar Brown“ feiert Premiere im März und verspricht, ein spannendes Erlebnis für Theaterliebhaber zu werden. Dieses Stück, inspiriert von den zeitlosen „Father Brown Stories“ des berühmten britischen Autors Gilbert Keith Chesterton, wird im renommierten „Unser Theater“ am malerischen Kaasgraben aufgeführt.

WIEN/DÖBLING. Das „Unser Theater“ hat seinen Platz in der ehemaligen Kirche am Kaasgraben, einem einzigartigen Veranstaltungsort, der sich ideal für die Aufführung von dramatischen Stücken eignet. Die Premiere von „Ein Fall für Petar Brown“ findet am Samstag, den 22. März 2024, um 17 Uhr im schönen Festsaal statt. Hier wird der talentierte Schauspieler Jürgen Pfaffinger in die Rolle des Priesters Pater Brown schlüpfen, dessen kriminalistische Komplexität und Menschenkenntnis ihn zu einer faszinierenden Figur machen.

Die Handlung des Stücks führt Pater Brown auf die Isle of Man, nachdem er aufgrund seiner zu ausgeprägten kriminalistischen Ambitionen vom Bischof strafversetzt wird. Auf dieser abgeschiedenen Insel sieht er sich bald mit schockierenden Ereignissen konfrontiert: Ein Mordversuch an seiner Haushälterin, der plötzliche Tod eines weiteren Pfarrhausbewohners und die Entdeckung eines geheimen Zugangs zum Strand stellen seine deduktiven Fähigkeiten auf die Probe. Diese packenden Wendungen machen „Ein Fall für Petar Brown“ zu einem unterhaltsamen und spannenden Erlebnis.

Fokus auf Kriminalkomödien

„Unser Theater“ wurde 2009 von Reinhard und Edith Weindlmayr-Mut gegründet, mit dem Ziel, sowohl professionellen Schauspielern als auch talentierten Amateuren eine Bühne zu bieten. Das Theater hat sich besonders auf Kriminalkomödien und Psychothriller spezialisiert und zieht mit seinem breiten Spektrum an Aufführungen ein vielseitiges Publikum an, das an packenden Geschichten und kreativen Inszenierungen interessiert ist. Die Atmosphäre des Theaters, gepaart mit der Fähigkeit, tiefgründige Themen humorvoll zu verpacken, hat es zu einem beliebten Ort für lokale Theaterliebhaber gemacht.

Jürgen Pfaffinger in der Rolle des Pater Brown

Die nächsten Aufführungen sind für den Sonntag, den 23. März 2024, um 16 Uhr sowie für den 26. April 2024 geplant, wobei die Vorstellungen um 17 Uhr starten werden. „Unser Theater“ liegt in der Ettingshausengasse 1, einem leicht erreichbaren Ort für die Besucher.

Tickets sind ab 27 Euro erhältlich und können telefonisch unter 0664/121 81 67 oder per E-Mail an [email protected] reserviert werden. Detaillierte Informationen über das Programm und die Aufführungen sind auf der Webseite des Theaters unter www.unsertheater.at zu finden.

