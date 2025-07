Döblings Bezirksvizin: „Ich kann es mir nicht leisten, apolitisch zu sein.“

Ein Führungswechsel innerhalb der SPÖ Döbling: Mahboobeh Bayat wird die neue Bezirksvorsteher-Stellvertreterin und folgt damit Thomas Mader nach, der in den Gemeinderat gewechselt ist. Die Sozialdemokratin hat sich das Ziel gesetzt, die Chancengleichheit in Döbling zu fördern.

WIEN/DÖBLING. Nach dem Wechsel von Thomas Mader (SPÖ) in den Gemeinderat steht die SPÖ Döbling vor einem Neuanfang. Bezirksrätin Mahboobeh Bayat übernimmt das Amt der Bezirksvorsteher-Stellvertreterin. In einem Interview mit MeinBezirk teilt sie ihre Visionen und Pläne für den Bezirk mit.

MeinBezirk: Was bedeutet es für Sie, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin zu sein?

MAHBOOBEH BAYAT: Es ist eine große Verantwortung, die ich mit Demut annehme. Es ist auch ein Zeichen für meine Zugehörigkeit, und ich bin stolz darauf, Döbling als meine Wahlheimat zu haben. Es ist mir eine Ehre, mich für unsere Gemeinschaft einzusetzen.

Was motiviert Sie, in die Politik zu gehen?

Aufgrund meiner iranischen Herkunft und meiner Identität als Frau kann ich mir den Luxus nicht erlauben, nicht politisch zu sein. Ich fühle mich verpflichtet, aktiv zu sein, da ich die Chancengerechtigkeit, die ich hier in Wien erfahren habe, weitergeben möchte.

Der Weg zur SPÖ

Sie sind seit 30 Jahren in Wien – was hat Sie zur Politik gebracht?

Die Geburt unserer Tochter hat mich tief berührt. Sie hat mir vor Augen geführt, wie entscheidend es ist, dass die nächste Generation in einer sozial gerechten Stadt wie Wien aufwächst. Ich habe mich intensiv mit den politischen Optionen auseinandergesetzt und bin zur SPÖ Döbling gegangen und habe gesagt: „Ich möchte aktiv dabei sein.“ So begann mein politisches Engagement mit meinem Kind im Kinderwagen.

Was waren Ihre ersten Schritte bei der SPÖ Döbling?

Meine Anfänge waren stark durch feministische Themen geprägt. Gemeinsam mit Barbara Novak, die im Bezirk für Frauenorganisationen kämpft, habe ich die Basis gefunden, um mich für Gleichstellung einzusetzen.

Die Notwendigkeit von Gleichberechtigung

Braucht es mehr Chancengleichheit in Döbling?

Definitiv. Ich arbeite bei Siemens im Industrie- und Digitalisierungssektor, einem Bereich, der stark männerdominiert ist. Die Tatsache, dass selbst in europäischen Ländern Gleichstellung noch nicht erreicht ist, hat mich schockiert. Es ist klar, dass echte Chancengleichheit noch weit entfernt ist, was nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik betrifft. Ich möchte nicht erleben, wie unsere Demokratie ins Wanken gerät, denn ich bin Mutter von zwei Kindern und kenne die Gefahren einer Diktatur aus eigener Erfahrung im Iran.

Was sind die großen Herausforderungen in Döbling?

Das zentrale Thema ist das leistbare Wohnen mit hoher Lebensqualität. Döbling ist ein wunderschöner, grüner Bezirk, dessen Bewohner auch ein bezahlbares Zuhause verdienen. Bildung ist mir ebenfalls ein wichtiges Anliegen: Ich setze mich für moderne Bildungseinrichtungen und Ganztagsschulen ein, die Chancengleichheit fördern.

Wird die Sanierung von öffentlichen Einrichtungen aufgrund der finanziellen Lage stocken?

Ich habe Vertrauen in die Stadtregierung, dass diese Sanierungen nicht ins Stocken geraten werden. Die Projekte werden nach Dringlichkeit priorisiert und schrittweise umgesetzt.

Wie stehen Sie zur Zusammenarbeit mit Bezirksvorsteher Daniel Resch?

Ich kenne Daniel Resch bereits aus meiner letzten Periode. Eine gute Zusammenarbeit ist mir wichtig, und ich möchte die Stimmen der Döblingerinnen und Döblinger hören, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen und Projekte erfolgreich umzusetzen.

