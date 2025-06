Donau, Klettern & mehr: Unsere Sommer-Freizeit-Tipps für Wien

Die vielleicht schönste Jahreszeit hat Wien erreicht! Hier sind einige hilfreiche Tipps für die Freizeitgestaltung in der Stadt, bereitgestellt von MeinBezirk.

WIEN. Die Schulferien haben begonnen, und die Temperaturen steigen. In den kommenden Monaten wird Wien zum pulsierenden Zentrum voller Lebensfreude und Aktivitäten. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt finden sich unzählige Events und Attraktionen, die es zu entdecken gilt. Von Erholung über Abenteuer bis hin zu kulinarischen Highlights – die Stadt bietet für jeden etwas. In diesem Sinne präsentiert MeinBezirk die besten Freizeittipps für den Sommer in der Hauptstadt.

Kletter-Abenteuer im Waldseilpark

Im Biosphärenpark „Waldseilpark“ wartet ein spannendes Kletter-Abenteuer auf die ganze Familie. Hier kann man in bis zu 20 Metern Höhe in einem Waldgebiet klettern. Mit 17 Parcours unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade ist für jeden etwas dabei, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Laut eigenen Angaben ist es „Wiens höchstes Vergnügen“. Eine Reservierung ist nicht notwendig; es finden kontinuierlich Einweisungen statt. Festes Schuhwerk ist ein Muss. Die Ticketpreise liegen je nach Körpergröße zwischen 16 und 28 Euro für Kinder und bei 36 Euro für Erwachsene. Weitere Informationen dazu findest du hier.

Motorikparks für alle Generationen

Für sportliche Aktivitäten kannst du die Motorikparks in Favoriten (Helmut-Zilk-Park) und der Donaustadt (Süßenbrunner Straße 101) besuchen. Diese Parks sind ideal, um spielerisch Fitness, Geschicklichkeit und Koordination zu trainieren. Diverse Geräte sind für alle Altersgruppen und Fitnesslevels vorhanden – und das völlig kostenlos!

Wakeboard-Lift an der Donau

Der einzige Wakeboardlift der Stadt ist im 22. Bezirk, Am Wehr 2, direkt an der U2-Station Donaustadtbrücke zu finden. Hier können Wasserski- und Wakeboard-Fans ihren Spaß haben. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig; du kannst einfach vorbeikommen und mit dem Sport beginnen. Im Juli und August ist der Lift von Montag bis Freitag von 11 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet, am Wochenende bereits ab 10 Uhr. Eine Stunde kostet etwa 25 Euro pro Person, während eine Tageskarte 40 Euro kostet. Schwimmwesten, Wasserski und Kneeboards können kostenlos ausgeliehen werden. Weitere Details findest du unter wakeboardlift.at.

Farbenfrohe Minigolf-Nacht

Entdecke die „Blacklite Arena“ – Wiens erste Indoor Schwarzlich-5D-Minigolf-Anlage mit 18 Löchern in fünf aufregenden Welten und 200.000 Farben. Gelegen am Rautenweg 2 im 22. Bezirk, handelt es sich hier um ein Erlebnis für die ganze Familie. Derzeit gibt es eine spannende 2+1-Aktion, die das Erlebnis noch attraktiver macht. Für Preise und Öffnungszeiten besuche blacklite-arena.com.

Paddeln an der Donau

An der wunderschönen blauen Donau gibt es viele Möglichkeiten, um paddeln zu gehen. Beispielsweise im „Stand Up Paddling & Kajak Center“ im Gänsehäufelbad. Eine Runde um die Insel dauert eine Stunde und kostet 15 Euro; XXL-Stand-Paddel-Boards sind für 25 Euro erhältlich. Für die Abenteuerlustigen gibt es zudem Stand-Up-Paddel-Kurse. Informationen dazu findest du unter supcenter-wien.at.

Radfahren üben mit den Kleinen

Für Familien gibt es in Wien zahlreiche ruhige Plätze, ideal für das Radfahren mit Kindern. Beliebte Orte sind die Guntherstraße 12 (15. Bezirk), Rudolf-Nurejew-Promenade 1 (22. Bezirk) und die Elisenstraße 45 (23. Bezirk). Zudem bietet der Mobilitätspark des ÖAMTC in der Baumgasse 131 (3. Bezirk) einen ausgezeichneten Übungsplatz. Dieser ist in den Schulferien täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Filme unter freiem Himmel

Für Filmfans und Romantiker startet bald die Saison der Wiener Open-Air-Kinos. Zwischen dem Sternenhimmel und der Leinwand gibt es viele Orte, an denen du die besten Filme unter freiem Himmel genießen kannst. Erlebe die Atmosphäre dieser einzigartigen Events!

Chillen und Musik in der Therme

Jeden Donnerstag im Juli und August verwandelt sich der Garten der Inspiration in der Therme Wien in eine Festivalzone. Das „Summer Vibes by Therme Wien“-Festival bietet von 16 bis 21 Uhr entspannende Musik von DJs und Live-Auftritten, köstliche Snacks und Cocktails – alles in einer freundlichen Atmosphäre im Freien. Weitere Informationen gibt es unter thermewien.at.

Kultursommer – Ein Fest der Kunst

Der Kultursommer Wien feiert in diesem Jahr sein sechstes Jubiläum! Vom 26. Juni bis zum 10. August findet an verschiedenen Standorten in der Stadt ein Open-Air-Festival mit freiem Eintritt statt. Hier gibt es die besten Erlebnisse in der Kulturwelt zu entdecken!

