Donau, Märkte & Co.: Aktivitäten im Frühling in Wien

Die kalten Tage in Wien haben längst ausgedient, und der Frühling steht vor der Tür, bereit, die Stadt in ein blühendes Paradies zu verwandeln. Die Temperaturen steigen, und die Sonnenstrahlen laden zu spannenden Outdoor-Aktivitäten und Erkundungstouren in der wunderbaren Hauptstadt Österreichs ein. MeinBezirk hat die besten Ideen für dich gesammelt.

WIEN. In Anlehnung an das berühmte Beatles-Lied „Here Comes the Sun“ können wir bald fast täglich in Wien singen. Der Frühling bringt nicht nur Sonnenschein, sondern auch zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten, die die Stadt in dieser besonders hübschen Jahreszeit lebendig machen. Von originellen Spaziergängen bis hin zu lebhaften Frühlingsmärkten – hier sind einige Freizeit-Tipps von MeinBezirk, die du nicht verpassen solltest.

Schatzsuche in der Stadt

Falls du dich an das beliebte Spiel „Pokémon Go“ erinnerst, wirst du auch Gefallen an Geo-Caching finden. Hierbei handelt es sich um eine spannende Schatzsuche, bei der du durch deine Spaziergänge kleine Schätze findest und versteckst. Diese koordinatenbasierte Aktivität wird durch eine App unterstützt, die dir Tipps zu den Verstecken der Schätze gibt. Neugierig geworden? Besuche geocaching.com für weitere Informationen.

Ein Filmfestival der besonderen Art

Filmliebhaber aufgepasst! Das „Vienna Shorts“ Festival liefert dir die Möglichkeit, frische Luft und erstklassige Kurzfilme zu kombinieren. Seit 2023 zeichnet das Festival nicht mehr mit Trophäen aus, sondern pflanzt Bäume in der gesamten Stadt, die mit QR-Codes ausgestattet sind. Diese Codes ermöglichen es dir, die Filme kostenlos zu streamen. Die Standorte der Filmbäume kannst du unter viennashorts.com einsehen.

Bootstour auf der Alten Donau

Mit den steigenden Temperaturen fliegen die ersten Boote auf der Alten Donau wieder. Vor dem Sommerchaos kann man den Frühling nutzen, um eine entspannte Bootstour zu genießen. Ab April kannst du bei der Bootsvermietung „Eppel“ (22. Bezirk, Wagramer Straße 48a) Elektro- oder Tretboote ausleihen und die Ruhe der Donau mit einem Picknickkorb in der Hand erleben. Vollmondfahrten bis 20 Uhr bieten sich für romantische Abende an, der nächste Vollmond fällt auf den 13. April.

Belebende Frühlingsmärkte

Frühling in Wien wäre nicht komplett ohne die vielen lebhaften Märkte. Der traditionsreiche Markt am Hof öffnet seine Pforten vom 1. bis 21. April, wo neben frischen Osterartikeln auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten auf dich warten. Mehr erfahren kannst du unter ostermarkt-hof.at.

Der Ostermarkt in der Schlossanlage Schönbrunn steht ganz im Zeichen „Imperialer Ostern“ und begeistert vom 27. März bis 21. April mit Kunsthandwerk und köstlichen österreichischen Spezialitäten.

Wanderungen mit tierischen Begleitern

Die Interaktion mit Tieren hat nachweislich positive Auswirkungen auf die Menschheit. Alpakas sind dabei die neuen Stars auf Spaziergängen! Im 22. Bezirk bietet der Anbieter „XundZeit“ einzigartige Alpakawanderungen an, sogar kombiniert mit Yoga-Sessions. Details sind auf treffpunktessling.at zu finden.

In Liesing kann man mit ihren tierischen Freunden über die grünen Wiesen wandern und die Schönheit der Natur genießen. Mehr dazu findest du unter alpaka-wandern-wien.at.

Urban Gardening für Stadtabenteurer

Urban Gardening erfreut sich zunehmender Beliebtheit, selbst in der dicht besiedelten Stadt Wien. Ein toller Ort für Gartenfreunde ist der 11er-Garten in Simmering, wo dir fünf Quadratmeter für deine eigenen Pflanzen zur Verfügung stehen. Erfahre mehr über weitere Gärten, die du für kleines Geld anlegen kannst, unter wien.info.

Das könnte dich auch interessieren: