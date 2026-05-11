Donau-Tanzboot MS Vienna: Eurovision-Fieber auf Wiens Wellen

Eurovision-Partyboot MS Vienna startet auf der Donau

Anlässlich des Eurovision Song Contest 2026 in Wien ist auf der Donau die MS Vienna als Partyboot unterwegs. Auf dem Schiff werden ausschließlich Lieder aus dem Eurovision Song Contest gespielt.

Das Angebot mit der MS Vienna läuft bis zum 17. Mai. In diesem Zeitraum fährt das Schiff drei Mal täglich als schwimmendes Partyboot, die Fahrt dauert jeweils ungefähr zwei Stunden und kostet 44 Euro.

Route auf der Donau ab Reichsbrücke

Startpunkt der Tour ist die Schiffsstation Reichsbrücke in Wien. Die Fahrt verläuft als Schleifenfahrt auf der Donau und führt unter anderem am Donauturm, am DC Tower und an der UNO-City vorbei.

An Bord wird ein Getränk namens „Auri Spritz“ angeboten. Es ist in Rosa und Lila gehalten, nach dem Maskottchen des jeweiligen ESC-Jahres benannt und kostet 9,90 Euro.

Musik, Tanz und ESC-Publikum

Bei der Premierenfahrt war ein DJ mit dem Namen „DJ Douze Points“ für die Musik zuständig. Er wird als Hamburger und als einer der erfahrensten Eurovision-DJs Deutschlands und Europas beschrieben.

Während der Fahrt wird auf Deck durchgehend getanzt, zudem findet an Bord eine Polonaise statt. Zum Lied „Tanzschein“ von Cosmo tanzen die Gäste die Choreografie mit.

Viele Besucherinnen und Besucher sind in Outfits mit Glitzer unterwegs. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung werden auch zwei ESC-Fans mit den Vornamen Fabio und Robert erwähnt, die aus Innsbruck kommen und laut Darstellung jedes Jahr zum jeweiligen Austragungsort des Eurovision Song Contest fahren. Fabio bewertet die Eurofan Day Cruise mit „12 Punkte“, und laut der Berichterstattung vergeben alle befragten Personen an Bord dieselbe Bewertung.

Veranstalter und Ticketverkauf

Betreiber des Schiffs ist die DDSG Blue Danube GmbH. Flottenkommandant ist Johannes Kammerer. Nicolaus Hofbauer ist als Head of Sales der DDSG an Bord tätig und gehört laut Darstellung dem Vorstand des offiziellen österreichischen Fanclubs des Eurovision Song Contest (OGAE Austria) an.

Tickets für die Eurofan Day Cruise sind online erhältlich. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind noch für alle Tage Karten verfügbar, jedoch nicht mehr für alle Uhrzeiten.