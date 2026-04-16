Donauinsel in Transformation: Baubeginn für Wiens Zukunftsprojekt Grundwasserwerk

Baustart für neues Grundwasserwerk auf der Donauinsel in Wien

Auf der Donauinsel in Wien hat am Donnerstag mit einem Spatenstich der Bau eines neuen Grundwasserwerks begonnen. Die Anlage ist Teil der aktualisierten Trinkwasser-Strategie „Wiener Wasser 2050“ und soll bis 2030 fertiggestellt werden.

Das Wasserwerk entsteht auf der Donauinsel zwischen Steinitzsteg und Nordbrücke. Ab Montag nach dem Spatenstich starten die eigentlichen Bauarbeiten.

Im neuen Werk wird Wasser aus 17 Grundwasserbrunnen in den Schutzgebieten Donauinsel und Nußdorf aufbereitet. Die Anlage kann künftig bis zu 1.000 Liter Trinkwasser pro Sekunde liefern. Nach der Aufbereitung wird das Wasser in das Wiener Rohrnetz gepumpt.

Die Aufbereitung erfolgt in vier Stufen: Zunächst wird dem Wasser Sauerstoff zugeführt, um gelöste Verunreinigungen abzubauen. Danach fließt es durch einen Grobfilter und anschließend durch einen Feinfilter. In einem letzten Schritt wird das Wasser mittels UV-Licht desinfiziert.

Für die Entwicklung der Aufbereitungstechnologie kooperiert Wiener Wasser mit mehreren Universitäten. Ab Sommer 2027 sollen mit einer Pilotanlage einzelne Verfahrensschritte getestet und optimiert werden. Die Forschung soll im fertiggestellten Wasserwerk auf einer fix eingerichteten Versuchsstrecke fortgesetzt werden.

Für das neue Wasserwerk wird eine Fläche von etwa 50 mal 90 Metern genutzt. Zunächst werden Bohrpfähle hergestellt, um die bis zu zwölf Meter tiefe Baugrube zu sichern. Bis Sommer 2029 soll der Betonbau des Wasserwerks errichtet werden. Für das Projekt sind rund 12.000 Kubikmeter Beton und etwa 1.700 Tonnen Stahl vorgesehen.

Der Kostenrahmen für das Wasserwerksprojekt beträgt rund 140 Millionen Euro. Nach der Fertigstellung wird der Bau begrünt, ein entsprechendes Rendering zeigt einen begrünten Baukörper.

Wegen der Bauarbeiten werden Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer ab 20. April zwischen Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke über den Treppelweg umgeleitet.

Prognosen gehen davon aus, dass die Einwohnerzahl Wiens bis 2050 von rund zwei Millionen auf rund 2,3 Millionen steigt und der durchschnittliche tägliche Wasserbedarf von aktuell 400.000 auf etwa 450.000 Kubikmeter zunimmt. Es wird erwartet, dass es in Zukunft mehr heiße Tage und längere Hitzewellen in Wien geben wird.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) erklärte, man treffe jetzt die nötigen Maßnahmen, damit auch für die nächsten Generationen zu jeder Zeit bestes Trinkwasser vorhanden sei. Mit dem Wasserwerk Donauinsel werde die Versorgungssicherheit für ganz Wien erhöht, so Czernohorszky. Zudem soll neben dem Ausbau der Speicherkapazitäten auch die verfügbare Wassermenge gesteigert werden.