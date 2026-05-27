Donauinselfest 2026: Ein Sommer voller Highlights mit bekannten Namen und Fokus auf heimische Künstler

Donauinselfest 2026 mit „Sommer an“-Motto und prominenten Headlinern

Das Donauinselfest 2026 steht unter dem Motto „Sommer an“ und findet von 3. bis 5. Juli auf der Wiener Donauinsel statt. Die Veranstalter rechnen mit hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern.

Während der drei Tage verwandelt sich die Donauinsel in ein Gratis-Open-Air-Festival. Geplant sind rund 700 Stunden Programm mit mehr als 200 Acts auf 14 Bühnen.

Bühnenprogramm und Headliner

Auf der Festbühne treten unter anderem Thorsteinn Einarsson, My Ugly Clementine, Rapperin Leyla und Indie-Rapper Zartmann auf. Am Samstag übernimmt Gert Steinbäcker den österreichischen Schwerpunkt auf dieser Bühne, das Finale am Sonntag bestreitet Nico Santos.

Weitere Auftritte sind unter anderem von PÄM, Ness und Kamrad vorgesehen. Auf anderen Bühnen stehen unter anderem die Bands Avatar und Airbourne auf dem Programm. Für den Schlagerbereich sind Auftritte von Marc Pircher, Andy Borg, Francine Jordi und Jazz Gitti angekündigt. Elektronische Musik kommt unter anderem von Alle Farben.

Weniger Bühnen, längere Auftritte

Im Vergleich zu früheren Ausgaben wird das Festival 2026 mit 14 statt 16 Bühnen durchgeführt, zudem wurde die Zahl der Acts reduziert. Gleichzeitig erhalten die auftretenden Künstlerinnen und Künstler 10 Minuten mehr Spielzeit als bisher.

Nach Angaben der Veranstalter soll heimischen Künstlerinnen und Künstlern bewusst mehr Raum gegeben werden. Trotz Sparmaßnahmen betonen sie, dass eine faire Bezahlung für alle Acts gesichert sei.

Angebote für junge Besucherinnen und Besucher

Der Festivalfreitag fällt auf den Zeugnistag und steht im Zeichen von Schülerinnen und Schülern. An diesem Tag ist ab 11:30 Uhr eine Gratis-Eisaktion vorgesehen.

Erstmals ist der ÖFB der Frauen mit einer Mitmachstation für Kinder und Jugendliche vertreten. Insgesamt wird das Donauinselfest als Europas größtes Gratis-Open-Air-Festival bezeichnet.

Sicherheitskonzept als zentrale Aufgabe

Das Sicherheitskonzept gilt als eine der größten Herausforderungen für das Donauinselfest 2026. Der leitende Sicherheitskoordinator war den Angaben zufolge bereits für den Eurovision Song Contest zuständig.