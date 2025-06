Donauinselfest: Festival Sunday Featuring Rag’n’Bone Man, Esther Graf & More

Bei heißen Temperaturen strömten am dritten und letzten Tag des 42. Donauinselfests zahlreiche Menschen auf die Donauinsel. Hier präsentiert MeinBezirk die besten Fotos vom Festivalsonntag.

WIEN. Gekennzeichnet durch hochsommerliche Temperaturen, die am Sonntagabend sogar 31 Grad erreichten, blieb die Hitze kein Hindernis für die Besucher des Donauinselfests (DIF). Der Eintritt war frei, und die Atmosphäre war einfach grandios.

Bereits ab den frühen Morgenstunden bot das Festival ein buntes Programm für Jung und Alt. Musikalische Darbietungen, abwechslungsreiche Unterhaltung und ein gemeinschaftliches Erlebnis standen im Mittelpunkt des 42. Donauinselfests. Zu den Künstlern gehörten unter anderem Esther Graf, LEMO, Jugo Ürgens, Alle Achtung, Fast Boy, Rag’n’Bone Man, Beast in Black und Aut of Orda, die mit einer Mischung aus Indie, Dialektpop, elektronischer Musik, Rap und musikalischem Kabarett für Begeisterung sorgten.

Besonders in Erinnerung bleiben werden die Gewinner des „Rock the Island Contest“, Julia Stehen und Zweimann, die ihr großes Talent eindrucksvoll präsentieren konnten. Ein weiteres Highlight war das 20. Jubiläum der Wienerliedschule „Tokyo“, das traditionelle Wiener Klänge mit japanischer Gesangskunst vereinte.

„Ort der Begegnung, Inspiration und Lebensfreude“

„Das DIF hat am Festivalsonntag einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, was es so besonders macht: Es ist nicht nur ein Musikfestival, sondern ein Ort der Begegnung, Inspiration und Lebensfreude. Kunst, Kultur, Information, Sport und Gemeinschaft kommen hier zusammen – alles offen, ohne Eintrittspreise und für alle zugänglich“, wird Matthias Friedrich, Geschäftsführer von „Pro Event Team für Wien“ und Projektleiter des DIF, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

MeinBezirk stellt dir die besten Fotos vom Festivalsonntag zur Verfügung. Klicke einfach durch die Bildergalerie!







Vorschau auf das DIF 2025:

Die nächste Ausgabe des Donauinselfests findet erst Anfang Juli 2026 statt.

Außerdem wurde ein vermisster Schwimmer bei einer großangelegten Suchaktion wohlbehalten gefunden.

Erlebe die besten Fotos vom zweiten Festivaltag mit den No Angels und eine Hommage an Johann Strauss, gepaart mit einem stimmungsvollen Lichtermeer für Graz und viele weitere spannende Attraktionen.