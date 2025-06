Der erste Tag des Donauinselfests 2025 präsentierte sich in strahlendem Sonnenschein: Am Samstag dürfen sich die Besucher unter anderem auf Auftritte von Kim Wilde, den No Angels und Josh freuen. MeinBezirk hat für dich die besten Schnappschüsse des Eröffnungstags zusammengestellt.

WIEN. Am Freitag, dem 20. Juni 2025, begann das Donauinselfest in voller Pracht mit 200 Bands auf 16 Bühnen. Das vielfältige Programm rückte die Donauinsel ins Rampenlicht – von der Hauptbühne über die Nachhaltigkeitsbühne bis hin zur Kinderfreundebühne war für alle Altersgruppen etwas dabei. Kurz vor 22 Uhr verwandelte sich das Festivalgelände in ein Lichtermeer, als die Besucher aufgefordert wurden, ihre Taschenlampen zu erleuchten. Das Event, unter dem Motto „Die Insel leuchtet für Graz“, gedenkt der Opfer des tragischen Amoklaufs in Graz.

Auf der Hauptbühne sorgte die deutsche Band Milky Chance für Stimmung, während auf der FM4-Bühne das innovative „Strauss-Projekt“ der Wiener Symphoniker unter der Leitung von Christian Kolonovits mit dem Drum-’n’-Bass-Duo Camo & Krooked auftrat. Diese beeindruckende Fusion aus elektronischer Musik und Klassik zog zahlreiche Zuhörer an und bot eine willkommene Abwechslung im Programmschwerpunkt.

Strahlendes Wetter für ein aufregendes Wochenende

Der Freitag erwies sich als sehr gut besucht. Die positive Wetterlage mit Temperaturen von bis zu 27°C trug sicherlich zur hohen Besucherzahl bei. Das Publikum wurde unter anderem von Alice in Rock Thunderland, den Analphabeten und J.B.O. begeistert. Zudem hatte die Bundesheer Action & Activity Insel einiges zu bieten, darunter einen spannenden Hindernisparcours. Überdies fand das Inklusionskonzert „Milow für Alle“ statt, ein Highlight für Barrierefreiheit und Vielfalt auf dem Festival. Die heimische Musikszene war mit Künstlern wie AVEC, den Nockis, EsRAP und Jazz Gitti stark vertreten und brachte regionale Klänge ins Rampenlicht.

Am Samstag – dem „Radio Wien“-Tag auf der Hauptbühne – erfreuen sich Festivalbesucher an weiteren Top-Acts wie Kim Wilde, den No Angels und Josh. Der Headliner des Sonntags wird die heimische Formation Aut of Orda sein. Das gesamte Wochenende verspricht hervorragendes Wetter – ideal für ein unvergessliches Festivalerlebnis.

Die besten Fotos vom ersten Tag findest du in unserer Bildergalerie: