Donaustadt: Feuerwehr löscht brennenden Bungalow ohne Verletzte

Brand in Bungalow in Wien-Donaustadt – keine Verletzten

In Wien-Donaustadt ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand in einem kleinen Wohnhaus ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um einen Bungalow in der Gartenheimstraße. Der Brandort liegt im Wiener Bezirk Donaustadt.

Als die Berufsfeuerwehr Wien eintraf, stand ein Großteil des Bungalows in Flammen. Feuerschein und Rauch waren von weitem sichtbar. Das Feuer drohte auf weitere Häuser überzugreifen.

Der Brand wurde mit vier Löschleitungen bekämpft. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde.

Eine Person teilte den Einsatzkräften mit, dass sich niemand mehr im betroffenen Haus befindet. Beim Brand gab es nach Angaben der Feuerwehr keine Verletzten.

Feuerwehrsprecher Lukas Schauer äußerte sich zu dem Einsatz in der Gartenheimstraße auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA).