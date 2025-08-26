Donaustadt: Gemeinsam in unsicheren Zeiten – Stadtrundgänge zur Erinnerung

Fassaden sind nicht nur ästhetische Elemente, sondern auch Träger von Geschichten und Erinnerungen. MeinBezirk-Redakteurin Luise Schmid hat sich umfassend mit der Erinnerungskultur der Wiener Gemeindebauten auseinandergesetzt.

WIEN/DONAUSTADT. Die Gemeindebauten sind ein integraler Bestandteil Wiens, ähnlich wie die bunten Blumen auf einer Wiese. Der Wiener Sozialbau, der noch heute weltweit als Vorzeigemodell gilt, spielt eine entscheidende Rolle für die hohe Lebensqualität in der Hauptstadt. Diese Bauten bieten nicht nur leistbares Wohnen, sondern auch Einblicke in die soziale und politische Geschichte der Stadt.

Ein Spaziergang am Goethehof oder Schüttauhof offenbart oft nicht die dramatischen Ereignisse, die sich hinter ihren Fassaden abgespielt haben. Um diese Geschichten lebendig zu halten, wurden Stadtrundgänge initiiert, die eine tiefergehende Perspektive auf das Leben der Bewohner während des Nationalsozialismus ermöglichen (siehe unten). Dabei gehen die Touren in die Lebensrealitäten und die Herausforderungen ein, denen die Menschen in dieser dunklen Zeit gegenüberstanden.

Nicht vergessen



Die Geschichte dieser roten Hochburgen ist geprägt von blutigen Kämpfen, juristischem Widerstand und massenhaften Delogierungen. Die Ängste und Grausamkeiten, die viele Bewohnerinnen und Bewohner damals erlitten, sind oftmals nur schwer vorstellbar. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Erinnerungen wachhalten und nicht in Vergessenheit geraten lassen.

Besonders in politisch instabilen Zeiten ist es entscheidend, die Bedeutung von Demokratie, Gerechtigkeit und sozialer Verantwortung in unserem Gedächtnis zu verankern. Die Stadtrundgänge bieten nicht nur historisches Wissen, sondern auch einen Raum für Reflexion und gemeinsames Gedenken, was einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur leistet.

In einer Zeit, in der die Tendenzen zu Ungleichheit und Ausgrenzung wieder zunehmen, ist es mehr denn je notwendig, diese historischen Lektionen zu bewahren und an die Nachwelt weiterzugeben. Diese Erzählungen sind nicht nur Teil der Wiener Identität, sondern erfüllen auch eine wichtige pädagogische Funktion in unserer Gesellschaft.

