Donaustadt: Innerhalb weniger Stunden zwei bewaffnete Raubüberfälle

In der Nacht zum Donnerstag ereigneten sich in der Donaustadt zwei bewaffnete Überfälle: Ein Essenslieferant wurde verletzt, und nur wenig später wurden zwei Männer auf der Donauinsel ausgeraubt. In beiden Fällen sind die Täter bislang flüchtig.

WIEN/DONAUSTADT. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, genauer gesagt kurz nach Mitternacht, wurde ein 28-jähriger Essenszusteller in der Wagramer Straße Opfer eines brutalen Überfalls. Laut Polizeiberichten wurde der Mann von drei bislang unbekannten Tätern umzingelt, die ihn unter Einsatz einer Schusswaffe bedrohten. Die Räuber forderten ihn auf, sowohl sein Bargeld als auch sein Smartphone herauszugeben.

Als das Opfer zögerte, schlugen die Angreifer ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Trotz der Gewaltanwendung schaffte es der Essenszusteller, laut um Hilfe zu rufen, was die Täter dazu veranlasste, von ihm abzulassen und ohne Beute zu flüchten. Der Mann erhielt vor Ort medizinische Versorgung durch die Berufsrettung und erlitt glücklicherweise keine schweren Verletzungen. Solche Vorfälle zeigen die steigende Anzahl von Übergriffen auf Lieferdienste, die in den letzten Jahren zugenommen hat, da der Onlinehandel wächst und mehr Menschen in verwandten Berufen arbeiten.

Überfall auf der Parkbank

Etwa zwei Stunden später kam es zu einem weiteren Überfall, diesmal auf der Donauinsel. Zwei Männer, 29 und 36 Jahre alt, saßen auf einer Parkbank, als sie von zwei vermummten Tätern angegriffen wurden. Einer der Angreifer zog eine Pistole und zwingt die beiden Männer, ihr Bargeld herauszugeben. Nach der Tatausführung flohen die Verbrecher mit der Beute. Solche Angriffe auf öffentliche Plätze verstören die Gemeinschaft und werfen Fragen zur Sicherheit im städtischen Raum auf.

Die Polizei reagierte umgehend auf beide Vorfälle und leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Bislang wurden jedoch keine Fortschritte bei der Identifizierung oder Festnahme der Täter gemacht.

