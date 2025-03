Donaustadt: TierQuarTier in Süßenbrunn feiert sein zehnjähriges Bestehen

Das TierQuarTier in Süßenbrunn feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit der Eröffnung im Jahr 2015 hat es sich auf die Vermittlung und Versorgung von Tieren spezialisiert und zahlreiche Erfolge erzielt. Am 5. April plant das TierQuarTier ein öffentliches Jubiläumsfest, das alle Tierliebhaber herzlich einlädt.

WIEN/DONAUSTADT. Gemäß § 30 des Tierschutzgesetzes trägt die Stadt Wien die Verantwortung für die Aufnahme entlaufener, ausgesetzter oder zurückgelassener Tiere. In den letzten zehn Jahren hat das TierQuarTier in Süßenbrunn mit viel Engagement insgesamt 16.000 Tiere in neue, liebevolle Zuhause vermittelt und 5.000 vermisste Tiere erfolgreich zu ihren Besitzern zurückgebracht.

Das TierQuarTier, gelegen in der Süßenbrunner Straße 101, wurde kürzlich in einem besonderen Event mit Vertretern der Bezirks- und Stadtpolitik gefeiert. Zu den Anwesenden gehörten Bezirkschef Ernst Nevrivy und Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) sowie die engagierte Tierschützerin Maggie Entenfellner.

Ein beeindruckender Rückblick

Die Bilanz der letzten zehn Jahre ist eindrucksvoll: 9.700 Quadratmeter stehen zur Verfügung, um bis zu 150 Hunde sowie 300 Katzen zu beherbergen. Um diesen Tieren die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen, werden jährlich rund 56,5 Tonnen Hunde- und Katzenfutter benötigt. Zudem leistet die beim TierQuarTier stationierte Tierrettung über 3.000 Einsätze im Jahr, bei denen die Teams zusammen mehr als 70.000 Kilometer zurücklegen, was etwa 1,75 Erdumrundungen entspricht.

Seit einiger Zeit sind auch permanent Tierärzte vor Ort, um sicherzustellen, dass die Tiere rund um die Uhr bestens versorgt werden. Thomas Benda, der Betriebsleiter des TierQuarTiers, äußerte sein Dankeschön an alle engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren unermüdlichen Einsatz.

Herausforderungen bei der Wiedervereinigung

Bedeutend ist auch die Zahl von 5.000 Tieren, die jährlich nicht nur vermittelt, sondern auch wieder zu ihren besorgten Besitzern zurückgeführt werden. Eine große Herausforderung bleibt jedoch das Thema Chippen und Registrieren. „Nur einer von vier Hunden ist korrekt registriert, was die Wiedervereinigung erschwert,“ erklärt Benda.

In den zehn Jahren gab es viele bewegende Geschichten, wie die von Suzi, einer Hündin, die während eines Wien-Besuchs von ihrer Familie gestohlen wurde und nach sieben Jahren der Trennung durch einen Aufruf des TierQuarTiers wieder mit ihrer Familie vereint werden konnte.

Um dieses besondere Jubiläum zu feiern, lädt das TierQuarTier am Samstag, den 5. April, ab 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Hier erwartet die Besucher ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein. Weitere Informationen zur Veranstaltung und über das TierQuarTier finden Sie auf ihrer Website.

