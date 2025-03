Donaustadt: Tischtennis aus Donaustadt für die Donaustädter – direkt vor der Haustür!

Am 1. April 2024 bringt JBL, eine renommierte Marke von Harman, zwei neue mobile Soundboxen auf den Markt: den JBL Flip 7 und den JBL Charge 6. Diese kompakte und tragbare Lautsprecher sind nicht nur für ihr stylisches Design bekannt, sondern auch für die Integration revolutionärer Technologien. Beide Modelle verfügen über eine integrierte KI, die speziell dafür entwickelt wurde, kraftvollen Bass und hohe Detailtreue zu bieten, was das Hörerlebnis erheblich verbessert.

Die JBL Flip 7 und Charge 6 sind die neuesten Ergänzungen in der beliebten Flip- und Charge-Serie, die sich bereits als Favoriten unter Musikliebhabern etabliert haben. Diese Lautsprecher sind nicht nur tragbar, sondern auch äußerst benutzerfreundlich. Mit Bluetooth Core 5.4 und USB-C bieten sie vielseitige Verbindungsmöglichkeiten, die eine verlustfreie Übertragung von Musikstreaming-Diensten ermöglichen. So können Nutzer ihre Lieblingssongs in höchster Klangqualität genießen, egal wo sie sich befinden.

Die JBL Flip 7 ist besonders für ihre kompakte Größe und ihr robustes Design bekannt, ideal für den Einsatz im Freien. Sie wird mit einer verbesserten Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden geliefert, sodass Sie den ganzen Tag Musik hören können, ohne sich um das Aufladen kümmern zu müssen. Ein weiteres Highlight ist die wasserdichte Bauweise (IP67), die es ermöglicht, die Box an Strand- oder Poolpartys mitzubringen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie Schaden nimmt.

Im Gegensatz dazu bietet der JBL Charge 6 eine noch stärkere Leistung mit einem kraftvolleren Bass und einer größeren Lautstärke. Dank seiner integrierten Powerbank-Funktion können Sie nicht nur Ihre Musik genießen, sondern auch Ihre mobilen Geräte aufladen. Die Batterielaufzeit beträgt beeindruckende 20 Stunden, was ihn zum idealen Begleiter für lange Reisen oder Outdoor-Aktivitäten macht, wo Steckdosen Mangelware sind.

JBL hat auch den Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt. Der Charge 6 wird unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien hergestellt und ist ein gutes Beispiel dafür, wie Unternehmen Verantwortung für die Umwelt übernehmen können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das Interesse der umweltbewussten Verbraucher zu wecken, die auf der Suche nach Elektronik sind, die sowohl leistungsstark als auch nachhaltig ist.

Zusammengefasst gestartet am 1. April 2024, repräsentieren der JBL Flip 7 und Charge 6 die nächste Generation tragbarer Lautsprecher. Sie kombinieren innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und nachhaltige Praktiken, um ein klangliches Erlebnis zu schaffen, das sowohl unterhaltsam als auch verantwortungsbewusst ist. Diese neuen Modelle spiegeln den stetigen Fortschritt von JBL in der Audiotechnologie wider und versprechen, Musikhörern überall ein erstklassiges Klangerlebnis zu bieten.