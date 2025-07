Donkey Kong Abenteuer: Zu zweit auf der Reise zum Kern des Planeten

Am 17. Juli 2025 geht es wieder auf Bananenfang: Donkey Kong Bananza heißt der neue Titel von Nintendo, der ein aufregendes Abenteuer für Spielerinnen und Spieler bereithält. Hier werfen wir einen Blick auf die neue Geschichte und die innovativen Spielmechaniken, die das Spiel mit sich bringt.

In nur einer Woche wird ein neues affiges Abenteuer exklusiv für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Dieses Mal geht es um die goldenen Bananen, die Donkey Kong auf der geheimnisvollen Insel Ingot entdeckt. Doch schon bald nach ihrer Entdeckung wird er von einem plötzlichen Sturm überrascht und tief ins Innere des Planeten geschleudert.

Obwohl die goldenen Bananen zunächst verloren scheinen, trifft Donkey Kong auf einen mysteriösen Felsen. Zu seinem Erstaunen stellt sich dieser als die talentierte junge Sängerin Pauline heraus. Zusammen sind sie bereit, das unbeschreibliche Areal des Untergrunds zu erkunden. Ihre Reise wird geprägt von aufregenden Kämpfen, grazilen Sprüngen, unerwarteten Stürzen und unterhaltsamen Gesangseinlagen.

Obwohl Donkey Kong und Pauline unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Ziel haben, vereint sie der Wunsch, den sagenumwobenen Planetenkern zu finden. Dieses legendäre Zentrum soll in der Lage sein, Herzenswünsche zu erfüllen. Während Pauline hofft, damit einen Weg zurück zur Oberfläche zu finden, hat DK eine ganz andere Mission: mehr Bananen! Doch sie stehen nicht allein im Wettlauf. Die Void Company hat eigene finstere Pläne für den Planetenkern und ist bereit, alles zu tun, um ihn für ihre Zwecke zu missbrauchen.

Neue Spielmechaniken für mehr Spielspaß

Das Herzstück von Donkey Kong Bananza sind die neuen Spielmechaniken, die das Spielerlebnis erheblich erweitern. Spieler können jetzt mächtige Schläge einsetzen, um Hindernisse zu überwinden und Gegner zu besiegen. Neu hinzugekommen ist der Sturzflugschlag, mit dem DK durch den Boden bohren oder versteckte Gegenstände aufspüren kann. Gegnerische Bedrohungen werden mit Erde geworfenen Brocken oder durch aufregendes Brockenreiten in Schach gehalten. Maximales Chaos ist garantiert!

Paulines Gesang verleiht Donkey Kongs Fähigkeiten besonderen Schwung. Mit der nötigen „Bananergie“, die durch das Einsammeln von goldenen Bananen gesammelt wird, kann Pauline spezielle Transformationen aktivieren, darunter Kong Bananza für mehr Stärke, Zebra-Bananza für Schnelligkeit und Straußen-Bananza, die es erlaubt zu fliegen und Eierbomben auf Gegner abzuwerfen.

Auf der Suche nach Banandium-Juwelen

Ein weiteres spannendes Element sind die Banandium-Juwelen, die in der Unterwelt versteckt sind. Sie bieten die Möglichkeit, Fertigkeitspunkte zu sammeln, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Spieler können diese Juwelen gegen Banandium-Chips eintauschen, um zusätzliche Vorteile im Spiel zu erhalten.

Außerdem können DK und Pauline Fossilien sammeln, die sie in Style-Shops gegen Modeartikel eintauschen können, diese bieten nützliche Vorteile oder neue Fellfarben für Donkey Kong.

Ein Königreich für ein Bett

Auch Helden benötigen Erholung. In der Unterwelt gibt es Ruheplätze, an denen Donkey Kong Energie tanken kann. Während des Schlafens ist es möglich, sich musikalisch von Paulines Gesang berieseln zu lassen, was ein ganz neues Spielerlebnis bietet. Die „Teleportaalen“ ermöglichen zudem einen schnellen Transport zwischen verschiedenen Ebenen des Spiels.

Wenn Donkey Kong Bananza am 17. Juli im Wiener Elektronikfachhandel sowie im Nintendo Online-Shop erscheint, wird es auch einen lokalen Koop-Modus geben. Mit GameShare können Freunde das Spiel zusätzlich teilen und gemeinsam spielen, auch wenn sie keine eigene Kopie besitzen.

Zur Übersichtsseite

Das könnte dich auch interessieren:

Die Spieleveröffentlichungen im April 2025