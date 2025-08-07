Donnerstag: 28 Grad und strahlender Sonnenschein vor der bevorstehenden Hitzewelle in Wien

Der Donnerstag bringt Temperaturen bis zu 28 Grad und viel Sonnenschein. Danach startet eine Hitzewelle in Wien.

WIEN. 28, 33, 36, 35, 30. Diese Zahlen sind nicht die neuesten Lottozahlen, sondern die Höchsttemperaturen in den kommenden Tagen in Wien. Der Sommer ist endgültig zurück, und die Wiener können sich auf sonnige Tage freuen.

Am Donnerstag, dem 7. August, wird noch nicht viel von der bevorstehenden Hitzewelle zu spüren sein. In der Nacht sinken die Temperaturen aufgrund eines starken Windes auf 10 bis 16 Grad. Doch der Morgen bringt viel Sonnenschein und dazu die Aussicht auf einen schönen Tagesverlauf.

Die Sonne wird sich während des gesamten Tages von ihrer besten Seite zeigen, und es bleibt trocken. Ein lebhafter Südostwind sorgt am Vormittag für einen Zustrom warmer Luft in die Stadt. Am Nachmittag kann die Temperatur auf rund 28 Grad steigen, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Am Freitag startet die angekündigte Hitzewelle – die Thermometer werden bis zu 33 Grad anzeigen. Mit einem wolkenlosen Himmel und vielen Sonnenstunden wird es eine hervorragende Gelegenheit sein, den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Der Wind, der von Südost auf West dreht, wird am Nachmittag zeitweise auch kräftig wehen, was für eine willkommene Abkühlung sorgen kann.

Um die warmen Tage optimal zu nutzen, haben wir einige Freizeitmöglichkeiten zusammengestellt, die sich perfekt für diesen Sommer in Wien anbieten. Beispielsweise bieten zahlreiche Parks und Grünflächen in der Stadt schattige Plätze für eine entspannte Auszeit. Der Prater mit seinen ausgedehnten Wiesen und Schatten spendenden Bäumen ist ein ideales Ziel für einen sommerlichen Spaziergang oder ein Picknick.

Neben den Parks laden auch die zahlreichen Naturbadeplätze rund um Wien zur Erfrischung ein. Ob am Alten Donau oder in den nahen Seen wie dem Neusiedler See und dem Badeteich in Glinzendorf – hier können sich die Ausflügler im kühlen Wasser erfrischen und anschließend die Sonne genießen. Weitere beliebte Ziele sind die vielen Strandbäder und Freibäder in und um Wien, die mit viel Grün und verschiedenen Freizeitangeboten aufwarten.

Hier sind unsere besten Freizeit-Tipps für den Sommer in Wien: