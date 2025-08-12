Donnerstag: Gratis Wasserspringen mit GAK Diving in der Auster

Donnerstag

Kostenloses Wasserspringen mit GAK Diving in der Auster

  • 12. August 2025, 15:55 Uhr

Christoph Lamprecht

Redaktion

Christoph Lamprecht

GAK Diving Wasserspringen Event

5Bilder

Am Donnerstag haben alle Grazerinnen und Grazer die Chance, in der Auster an einer kostenlosen Wasserspringen-Einheit mit Trainerinnen von GAK Diving teilzunehmen. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

GRAZ/EGGENBERG. Inmitten der anhaltenden Sommerhitze laden GAK Diving und Sportstadtrat Kurt Hohensinner im Rahmen der Aktion „Sportliche Momente im Sommer“ zur Wasserspringen-Schnuppereinheit. Das Event steht allen Grazer offen, die Interesse haben, diesen spannenden Sport auszuprobieren.

Selfie am 'Zehner', Sportstadtrat K. Hohensinner mit GAK Diving Trainerinnen

Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet? „Zwei Trainerinnen bringen Grundkenntnisse sowie das Gefühl für die Luft und Körperspannung näher. Außerdem kann man am Trampolin Saltos üben, bevor es vom Sprungbrett ins Wasser geht“, erklärt Angela Passenbrunner vom GAK.

Gratis Wasserspringen in der Auster

  • Wann: Donnerstag, 14. August
  • Dauer: 15 bis 17 Uhr
  • Wo: Auster Sport- und Wellnessbad, Janzgasse 21
  • Anmeldung nicht erforderlich

