Donnerstag: Gratis Wasserspringen mit GAK Diving in der Auster

Am Donnerstag haben alle Grazerinnen und Grazer die Chance, in der Auster an einer kostenlosen Wasserspringen-Einheit mit Trainerinnen von GAK Diving teilzunehmen. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

GRAZ/EGGENBERG. Inmitten der anhaltenden Sommerhitze laden GAK Diving und Sportstadtrat Kurt Hohensinner im Rahmen der Aktion „Sportliche Momente im Sommer“ zur Wasserspringen-Schnuppereinheit. Das Event steht allen Grazer offen, die Interesse haben, diesen spannenden Sport auszuprobieren.

Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet? „Zwei Trainerinnen bringen Grundkenntnisse sowie das Gefühl für die Luft und Körperspannung näher. Außerdem kann man am Trampolin Saltos üben, bevor es vom Sprungbrett ins Wasser geht“, erklärt Angela Passenbrunner vom GAK.

Gratis Wasserspringen in der Auster

Wann: Donnerstag, 14. August

Donnerstag, 14. August Dauer: 15 bis 17 Uhr

15 bis 17 Uhr Wo: Auster Sport- und Wellnessbad, Janzgasse 21

Auster Sport- und Wellnessbad, Janzgasse 21 Anmeldung nicht erforderlich

Das könnte dich auch interessieren:

Was hinter dem Trendsport Reformer Pilates steckt.