Donnerstag: Rad- und Fußwege sowie neue Hybridbusse im Grazer Gemeinderat

Künftige Mobilität in Graz: Neue Radwege, Busse und Initiativen für Fußgänger

GRAZ. Der Grazer Gemeinderat legt im Juni den Fokus auf zahlreiche Verkehrsthemen, darunter den Ausbau von Buslinien sowie Rad- und Fußverkehr. Bereits vor der Sitzung sorgten die Pläne zur Erweiterung des Radweges zwischen Waltendorfer Gürtel und Steyrergasse für Kontroversen in der Opposition. Ziel dieser Verbesserungsmaßnahmen ist die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität, die auch mittelfristig zur Reduzierung der Verkehrsbelastung in der Stadt beitragen soll.

Ausbau der Radwege

Der Abschnitt, der zur Radoffensive Petersgasse gehört, soll eine durchgehende Verbindung zwischen den Inffeldgründen und der Neuen Technik schaffen. Der Beschluss sieht eine Erhöhung der Projektgenehmigung um 100.000 Euro vor, während die Kosten für den Ausbau des Teilstücks auf 120.000 Euro geschätzt werden. Kritiker, insbesondere von der ÖVP, bemängeln ein fehlendes Gesamtkonzept und äußern Bedenken über die mögliche Verdrängung des motorisierten Verkehrs und die damit verbundene Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit.

Parallel dazu soll im Rahmen des TL700, einer Transportleitung der Holding Wasserwirtschaft zwischen dem Kreisverkehr Lagergasse und dem Wasserkraftwerk Feldkirchen, ab Mitte 2026 der Murradweg aufgewertet und verbreitert werden. Ein Projektbudget von 825.000 Euro und eine Budgetvorsorge über 390.000 Euro sind hierfür vorgesehen.

Sicherheit für Fußgänger

Das Mobilitätsprojekt „Fußverkehr 2025“ wird mit insgesamt 1,375 Millionen Euro gefördert. Die Mittel sollen unter anderem in den Bau von Schutzwegen in der Hafnerstraße und Verbesserungen in der Umgebung von Schulen fließen. Auch die Gestaltung von Gehwegen zwischen Am Jägergrund und der Straßganger Straße sowie zahlreiche Sanierungsarbeiten sind in Planung.

Neue, umweltfreundliche Busse

Ein großer Punkt in der Sitzung ist die Beschaffung von 19 neuen Hybrid-Solobussen und die Umstellung von 30 bestehenden Hybrid-Solobussen auf Hybrid-Gelenkbusse. Diese Maßnahme reagiert auf ein aktuelles günstiges Angebot und die Notwendigkeit, bis Ende des Jahrzehnts bestehende Lieferverträge zu erneuern. Die Anschaffung der neuen Busse ist im Masterplan für den öffentlichen Verkehr enthalten.

Weitere wichtige Themen

Zusätzlich stehen der Ankauf eines Grundstücks für die „Küche Graz“ und Maßnahmen zur Hochwasservorsorge auf der Agenda. Die Stadt plant ein Investitionsvolumen von 1,7 Millionen Euro zur Erhöhung des Volumens des Rückhaltebeckens Thalersee. Der Zuschuss der Stadt Graz beläuft sich auf voraussichtlich 185.000 Euro. Darüber hinaus wird auch der Bebauungsplan für den Hofbauplatz sowie das Investitionsprogramm für den Pflichtschulausbau (GRIPS 3) für die Jahre 2025 bis 2027 in Höhe von 730.000 Euro behandelt.

