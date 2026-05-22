Doppeltes Jubiläum: 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis trifft auf 100 Jahre Ingeborg Bachmann

Ingeborg-Bachmann-Preis 2026: Jubiläumsausgabe mit 14 Autorinnen und Autoren

Der Ingeborg-Bachmann-Preis feiert 2026 sein 50-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig wird der 100. Geburtstag der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann begangen, die am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren wurde und am 17. Oktober 1973 in Rom verstarb.

Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur 2026 lesen 14 Autorinnen und Autoren um den mit 30.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Veranstaltung wird am 24. Juni in Klagenfurt eröffnet.

Teilnehmerfeld und Jury

Für den Ingeborg-Bachmann-Preis 2026 lesen 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das ORF Landesstudio Kärnten und die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee präsentierten im Robert-Musil-Literaturmuseum das Teilnehmerfeld und die Schwerpunkte.

Zum Teilnehmerfeld gehören Gesche Heumann (D), Ozan Zakariya Keskinkilic (D), Kurt Prödel (D), Jovana Reisinger (D), Caroline Rosales (D), Slata Roschal (D), Lena Schätte (D) und Derya Uzun (D). Aus der Schweiz nimmt Seraina Kobler teil. Aus Österreich lesen Wolfgang Popp, Magdalena Schrefel und Christoph Szalay. Fiona Sironic tritt mit den Länderkennzeichnungen D/A an, Kinga Toth mit der Kennzeichnung H.

Die Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises 2026 besteht aus neun Personen. Vorsitzender der Jury ist Klaus Kastberger.

Ablauf der Tage der deutschsprachigen Literatur

Die Auslosung der Lesereihenfolge findet 2026 am Dienstag, dem 23. Juni, ab 17.30 Uhr statt und ist im Livestream zu verfolgen. Die offizielle Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur erfolgt am 24. Juni von 19.00 bis 20.15 Uhr im ORF-Landesstudio Kärnten.

Bei der Eröffnung wird die 27. Klagenfurter Rede zur Literatur gehalten. Die Rede trägt den Titel „Und führe uns nicht in Versuchung“ und wird von Helga Schubert gehalten.

Von 25. bis 27. Juni 2026 finden im ORF-Theater Lesungen und Diskussionen statt, die jeweils ab 10.00 Uhr beginnen. Die Preisvergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises 2026 erfolgt am Sonntag, dem 28. Juni, ab 11.00 Uhr.

Übertragung in Fernsehen, Radio und Online

3sat überträgt 2026 erstmals auch die Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur. Der Sender zeigt zudem die Lesungen und die Preisvergabe. 3sat ist ein Gemeinschaftssender von ZDF, ORF, SRG und ARD.

Der gesamte Bewerb wird im Radio über Deutschlandradio sowie im Livestream auf bachmannpreis.ORF.at übertragen. ORF Radio Kärnten sendet in den Abendstunden täglich die Livesendung „Extrazimmer“ mit Zusammenfassungen und Reaktionen zur Veranstaltung. Der Bachmannpreis wird 2026 zudem auf Instagram, Bluesky und Facebook auf Social Media begleitet.

Preise und Dotierungen

2026 werden beim Bachmannpreis sechs Preise vergeben. Der Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist mit 30.000 Euro dotiert. Die Dotierung wurde von 25.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht.

Der Kelag-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert, der Deutschlandfunk-Preis mit 12.500 Euro. Der 3sat-Preis ist mit 7.500 Euro dotiert.

Der BKS Bank-Publikumspreis ist mit 7.000 Euro dotiert und mit einem Aufenthaltsstipendium des Kultur Festivals Carinthischer Sommer verbunden. Zusätzlich zum Aufenthaltsstipendium ist der Publikumspreis mit weiteren 3.000 Euro dotiert.

Begleitender Literaturkurs

Vom 21. Juni bis zum 24. Juni 2026 veranstaltet das Robert-Musil-Institut für Literaturforschung/Kärntner Literaturarchiv der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt den 1. Literaturkurs neu. Der Kurs wird vom Land Kärnten, Abteilung 14 – Kunst und Kultur, unterstützt.

Neun Autorinnen und Autoren nehmen am 1. Literaturkurs neu teil und sind für eine Woche in Klagenfurt zu Gast. Die Stadt Klagenfurt konnte den Literaturkurs aus Budgetgründen nicht mehr unterstützen.