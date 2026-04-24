Dornbirn startet mit VMobil Rad ins Zeitalter des stationsbasierten Bikesharings

Neues Leihradsystem „VMobil Rad“ startet in Dornbirn

In Dornbirn wird ein neues Leihradsystem mit dem Namen „VMobil Rad“ eingeführt. Ab Mai bietet der Verkehrsverbund Vorarlberg gemeinsam mit der Stadt Dornbirn das Angebot an.

„VMobil Rad“ ist das erste stationsbasierte Leihradsystem in Vorarlberg. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und umfasst rund 20 Stationen mit insgesamt rund 100 Fahrrädern.

Kooperationspartner ist der Bikesharing-Betreiber „nextbike“. Nutzerinnen und Nutzer können die Fahrräder per App ausleihen und geben sie nach der Fahrt am jeweiligen Ziel-Standort wieder zurück.

Der Vorarlberger Verkehrsverbund (Vmobil) bezeichnet das System als Lösung für die „letzte Meile“, etwa vom Bahnhof zur Arbeit, zur Fachhochschule oder nach Hause. Geschäftsführer Christian Hillbrand erklärte, ein Leihrad sei genau dann wichtig, wenn das eigene Fahrrad nicht verfügbar ist oder Alternativen fehlen.

Finanziert wird „VMobil Rad“ durch eine Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Wirtschaft. Die Stadt Dornbirn leistet einen finanziellen Beitrag, zudem sind Unternehmen als Partner beteiligt und übernehmen Standortpartnerschaften für einzelne Stationen.