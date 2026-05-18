Dornbirner Projekt Stadtspuren. Industrie und Wandel erhält begehrten Staatspreis Design 2026

Dornbirner Projekt „Stadtspuren. Industrie und Wandel“ beim Staatspreis Design 2026 ausgezeichnet

Das von der Stadt Dornbirn entwickelte Projekt „Stadtspuren. Industrie und Wandel“ ist im Rahmen des Staatspreis Design 2026 in Wien ausgezeichnet worden. Das Projekt stand auf der Shortlist des Wettbewerbs und wurde bei der Preisverleihung gewürdigt.

Der Staatspreis Design wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus vergeben. Die Preisverleihung, bei der „Stadtspuren. Industrie und Wandel“ präsentiert wurde, fand im Museumsquartier in Wien statt.

Rundweg zur Industriegeschichte Dornbirns

„Stadtspuren. Industrie und Wandel“ ist ein rund 6,5 Kilometer langer Rundweg mit 15 Stationen. Er zeichnet die Dornbirner Industriegeschichte nach und macht die Entwicklung der Stadt als Industrie- und Stadtstandort sichtbar.

Der Rundweg verbindet die Geschichte der Stadt Dornbirn mit moderner Gestaltung und digitaler Vermittlung. Ergänzt wird der Rundgang durch eine App sowie ein Begleitbuch.

Ausstellung „Best of Austrian Design“

Das Projekt wird im designforum in Wien präsentiert. Die im Rahmen des Staatspreis Design ausgezeichneten Projekte werden nach dieser Präsentation auch in Dornbirn ausgestellt.

In Dornbirn sind die Projekte im Rahmen der Ausstellung „Best of Austrian Design“ zu sehen. Die Schau mit den Projekten des Staatspreis Design läuft vom 9. Juni bis 27. August im designforum Vorarlberg in der CampusVäre.