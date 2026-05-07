Dornbirns millionenschwerer Grundstücksdeal: Fehlgriff oder kluges Städtebau-Investment?

Kritik an Dornbirner Grundstücksdeal nahe Fachhochschule

In Dornbirn sorgt ein seit Jahren laufender Grundstücksdeal nahe der Fachhochschule in der Vorderen Achmühle für politische Diskussionen. Die Stadt zahlt dort für zwei private Grundstücke einen Baurechtszins, obwohl auf den Flächen bisher nichts errichtet wurde.

Aus einer Anfragebeantwortung an die NEOS geht hervor, dass in den vergangenen vier Jahren mehr als 1,1 Millionen Euro an Baurechtszins geflossen sind. Die Stadt hat sich damit das Recht gesichert, die beiden Grundstücke künftig bebauen zu dürfen.

NEOS, FPÖ und Grüne kritisieren das Vorgehen und sprechen von einem millionenschweren Fehlgriff. Die NEOS hatten die aktuelle Debatte erneut angestoßen und bezeichnen die bislang unbebauten Flächen inzwischen als das „teuerste Gras der Stadt“.

Die Stadt Dornbirn stuft die Grundstücke als strategisch wichtig ein und bezeichnet sie als langfristige Reservefläche für die Stadtentwicklung rund um die Fachhochschule und den Campus. Nach Angaben der Stadt wurden zahlreiche Nutzungen geprüft, darunter Hotel, Wohnbau, Gewerbe und Parkplätze, die derzeit jedoch großteils als wirtschaftlich nicht darstellbar eingeschätzt werden.

Unabhängig davon, ob die Flächen bebaut werden oder nicht, fallen die beiden Grundstücke in 37 Jahren wieder an die privaten Eigentümer zurück. Die Stadt Dornbirn will die Flächen dennoch behalten und verweist auf mögliche künftige öffentliche Nutzungen, etwa für Kinderbetreuung, städtische Flächen oder innovative Wohnformen.