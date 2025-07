Dornerplatz: Volxkino Verein bringt mobiles Filmfestival nach Hernals

Das Volxkino bringt auch diesen Sommer wieder aufregende Filme zu den Menschen – und das bei freiem Eintritt an öffentlichen Orten in ganz Wien. Im Juli 2023 erwartet uns das Programm auch in Hernals mit einer besonderen österreichischen Erstaufführung am Dornerplatz.

WIEN/HERNALS. „Der Zeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freiheit“ – dieser Leitsatz, sichtbar auf dem Dach der Wiener Secession, spiegelt die Mission des Volxkino wider. Seit 36 Jahren setzt sich dieser Verein dafür ein, Kunst und Kultur kostenlos und im Freien zugänglich zu machen und bringt cineastische Highlights in die Wiener Bezirke.

In diesem Sommer plant das Volxkino, öffentliche Plätze in lebendige Freiluftkinos zu verwandeln. Insgesamt über 40 kostenlose Open-Air-Filmveranstaltungen stehen auf dem Programm und bieten eine vielfältige Auswahl an Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Animationsfilmen. Von neuen Filmerscheinungen bis hin zu zeitlosen Kultklassikern ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Zusammenarbeit mit der Viennale

Neu in diesem Jahr ist die Partnerschaft mit der Viennale, Wiens renommiertesten Filmfestspielen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die „GrätzlViennale“ an ausgewählten Terminen im Sommer stattfinden und eine Auswahl an Filmen aus der letzten Festival-Ausgabe präsentieren.

„Die Kooperation mit dem Volxkino liegt uns besonders am Herzen“, erklärt Eva Sangiorgi, Direktorin der Viennale. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Räume zu schaffen, in denen sich die Menschen nicht nur Filme ansehen, sondern diese gemeinsam erleben können – es entstehen so wertvolle Momente der Gemeinschaft.

Das Programm in Hernals



In Hernals dürfen sich die Zuschauer auf mehrere Highlights freuen. Das kostenlose Filmangebot reicht von Teilnehmern der Viennale bis hin zu Genreperlen. Als Auftakt am Montag, 21. Juli, wird die scharfzüngige Komödie „Sechs Richtige – Glück ist nichts für Anfänger“ gezeigt. Am Dienstag, 22. Juli, folgt das dänische Historiendrama „King’s Land“.

Am Freitag, 25. Juli, wird im Rahmen der „GrätzlViennale“ der französische Film „Volveréis“ gezeigt, der beim letzten Wiener Filmfestival große Aufmerksamkeit erregt hat. Den Abschluss der Reihe bildet am Samstag, 26. Juli, die österreichische Erstaufführung von „Shahid“, dem neuen Werk der iranischen Regisseurin Narges Kalhor. Alle Filme werden ab 21 Uhr am Dornerplatz präsentiert.

Das gesamte Programm der Vorführungen in allen Bezirken kann online unter www.volxkino.at abgerufen werden.

