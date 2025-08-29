Dosenbier-Absatz sinkt um 19 Prozent im ersten Halbjahr: Ursachen und Auswirkungen

Im Jahr 2023 stieg der Anteil des alkoholfreien Bieres am Gesamtabsatz auf bemerkenswerte 3,8 Prozent. Dieser Anstieg ist vielversprechend, aber gleichzeitig gibt es auch einen signifikanten Rückgang bei der Nachfrage nach Bier in Dosen. Florian Berger, der Geschäftsführer des Brauereiverbands, erklärt in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ und dem Ö1-„Mittagsjournal“, dass dieser Rückgang unter anderem auf Vorzieheffekte durch das neu eingeführte Pfandsystem zurückzuführen sei.

Ab Januar 2023 wurde das Pfand auf Dosen erstmals eingeführt, das jetzt 25 Cent beträgt. Gleichzeitig stieg das Pfand auf Bierflaschen von 9 auf 20 Cent. Diese Änderungen im Pfandsystem scheinen einen direkten Einfluss auf die Verkaufszahlen zu haben. In Deutschland wurde ein ähnlicher Rückgang der Absätze festgestellt, nachdem dort ein vergleichbares System eingeführt wurde. Interessanterweise erlebte der Markt in Deutschland nach diesem Rückgang eine Erholung, was Hoffnung für die heimischen Brauereien gibt.

Zusätzlich zu den pfandbedingten Einbußen wurden weitere Gründe für den Rückgang des Absatzes angeführt. Ein besonders verregneter Mai führte dazu, dass viele Konsumenten weniger Bier kauften. Berger hob auch hervor, dass sich das Konsumverhalten insbesondere bei jüngeren Menschen verändert hat. Diese Faktoren tragen zu einer dynamischen und herausfordernden Marktsituation für die Brauereien bei.

Marktanteile des Bieres in der ersten Jahreshälfte 2023

Glasflasche: 60 Prozent des Gesamtabsatzes

60 Prozent des Gesamtabsatzes Dose: 22 Prozent des Gesamtabsatzes

22 Prozent des Gesamtabsatzes Fassbier in der Gastronomie: Fast 18 Prozent des Gesamtabsatzes

Die Veränderungen im Absatzverhalten sind nicht nur auf saisonale Faktoren zurückzuführen, sondern spiegeln auch umfassendere Trends wider. Sprecher der Branche betonen, dass die skandinavischen Länder und einige Teile der USA erfolgreiche Strategien entwickelt haben, um alkoholfreie Optionen zu fördern und den Konsum anzukurbeln. Diese Märkte könnten als Vorbilder für die heimische Industrie dienen.

Die Diskussion um die Reform des Pfandsystems und die darauf folgenden Auswirkungen ist noch lange nicht abgeschlossen. Stakeholder aus der Branche fordern eine engere Zusammenarbeit, um die Herausforderungen des Marktes effektiv zu adressieren. Gleichzeitig sollten die Brauereien innovative Produkte entwickeln und auf den veränderten Geschmack und die Bedürfnissse der jüngeren Generation eingehen.

Zusammenfassung

Insgesamt zeigen die Verkaufszahlen für das erste Halbjahr 2023, dass trotz eines Anstiegs beim alkoholfreien Bier, die Marktbedingungen herausfordernd sind. Mit der Einführung des Pfandsystems und dem veränderten Konsumverhalten der Jugend stehen die traditionellen Brauereien vor der Aufgabe, sich anzupassen und neue Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt weiter entwickeln wird und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Absatzschwächen zu kompensieren.