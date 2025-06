Drama am Rax: Mutige Rettung – Frau durch Seil von den Klippen geholt!

News/APA/Dienstag, 10.06.25, 10:00:34 Am Pfingstmontag war eine 24-Jährige unverhältnismäßig unzureichend ausgerüstet auf der Rax in Niederösterreich unterwegs. Während ihrer Bergtour über den Preinerwandsteig, der auf die Preinerwand führt, wurde die Frau auf einer Höhe von 1.700 Metern von der Polizei als nicht mehr fähig, weiterzugehen, gemeldet. Ihr Begleiter setzte einen Notruf ab, daraufhin wurde die Freizeitwanderin mit einem Hubschrauber mittels Tau aus dem alpinen Gelände gerettet. Der Einsatz der Alpin- und Flugpolizei wird der unverletzt gebliebenen Ungarin in Rechnung gestellt.









Laut den Polizeidiensten gibt es mehrere Faktoren, die zu dieser gefährlichen Situation führten.

Die 24-Jährige und ihr Begleiter haben sich vor ihrem Aufbruch am Montagfrüh offensichtlich nicht ausgiebig mit der Schwierigkeit und der Länge der Tour vertraut gemacht. Sie gelten als unerfahrene Wanderer und sind nicht optimal für die Herausforderungen der alpinen Umgebung ausgestattet gewesen. Der Begleiter hat nach der Rettung der Frau den Abstieg eigenständig vollbracht, was zeigt, dass er trotz der Schwierigkeiten bewältigen konnte.

Wanderer sollten stets passende Kleidung, Proviant und Ausrüstung dabeihaben, inklusive geeigneter Schuhe und wetterfester Jacken. Routenplanung: Eine gründliche Recherche zur Route, ihren Schwierigkeitsgraden und der erwarteten Zeit ist unerlässlich.

Eine gründliche Recherche zur Route, ihren Schwierigkeitsgraden und der erwarteten Zeit ist unerlässlich. Wetterbedingungen: Vor der Tour sollte das Wetter überprüft werden, um sich auf mögliche Veränderungen in der Bergregion vorzubereiten.

Vor der Tour sollte das Wetter überprüft werden, um sich auf mögliche Veränderungen in der Bergregion vorzubereiten. Notrufnummern: Es ist wichtig, die Notrufnummern für die jeweilige Region zu kennen, um im Notfall schnell reagieren zu können. Dieser Vorfall betont die Risiken, die beim Wandern in alpinen Regionen auftreten können, insbesondere für unerfahrene Wanderer. Während die Berge eine wunderschöne Kulisse bieten, können sie schnell gefährlich werden, wenn man unvorbereitet ist.



Insgesamt zeigt dieser Vorfall, wie wichtig es ist, gut vorbereitet in die Berge zu gehen. Das richtige Maß an Wissen und Ausrüstung kann in kritischen Situationen Leben retten und zu einem sicheren Abenteuer in der Natur beitragen. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen als unnötige Risiken einzugehen.