Drama in Bozen: Salzburg unterliegt, Linz triumphiert im Pustertal!

Vor knapp 4.000 Zuschauern in der Arena Bolzano sorgten die folgenden Spieler für die Treffer:

Anthony Salinitri (48.)

Matt Bradley ins leere Tor (59.)

Die Gäste aus Salzburg hatten Schwierigkeiten, sich gegen die beste Defensive der Liga durchzusetzen. Der bereits vor der Partie mit der besten ICE-Fangquote ausgestattete Südtirol-Torhüter Sam Harvey feierte ein „shut-out“. Mit diesem Sieg hielt Bozen den direkten Verfolger auf Abstand, da sechs Punkte zwischen den beiden Clubs liegen.

Nach ihrer ersten Saisonniederlage gegen den HCB wird Salzburg am Freitag in Villach antreten.

In der aktuellen Tabelle trennen die Top drei – Fehervar, KAC und Bozen – nur ein Punkt. Die Linzer schoben sich trotz nur neun Zählern Rückstand auf die führenden Ungarn ebenfalls in die Top sechs. Die Pustertaler, die zuvor überraschend gegen Fehervar und den KAC gewonnen hatten, wurden durch einen „Overtime“-Treffer von Luka Mayer in die Schranken gewiesen (62.). Sean Brendan Collins brachte die Gäste mit zwei Toren in Führung (8., 18.), bevor die Südtiroler im Mitteldrittel ausglichen. Auch die ersten beiden Duelle der Saison endeten mit Siegen für die Oberösterreicher.