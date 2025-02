Drama in Wels: Maskierte Täter Sprengen Zwei Bankomaten – So Erging Es Den Überwachungskameras!

news/APA/Montag, 24.02.25, 08:55:04

In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter zwei Bankomaten in einem Einkaufszentrum in Wels gesprengt. Um 2.25 Uhr ging der Alarm ein, bestätigte die Polizei Medienberichte. Folgendes ist bekannt:



Unbekannte Täter: Vermutlich zwei Personen.

Alarmmeldung: Ersichtlich um 2.25 Uhr.

Ermittlungen: Laufen noch am Montagvormittag.

Alarmfahndung: Ergebnislos.

Kein Zusammenhang: Mit einer versuchten Bankomatsprengung in Pasching in der Nacht auf Freitag, wo ein Einzeltäter agierte.











APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT













In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter zwei Bankomaten in einem Einkaufszentrum in Wels gesprengt. Um 2.25 Uhr ging der Alarm ein, bestätigte die Polizei Medienberichte. Zwei Täter scheinen Beute gemacht zu haben, während die Fahndung erfolglos blieb. Die Ermittlungen laufen noch. Es bestehen keine Verbindungen zur versuchten Bankomatsprengung in Pasching, wo ein Einzeltäter handelte.