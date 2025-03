Drama pur: ManUnited triumphiert nach Elfmeter-Krimi im EL-Viertelfinale!

In einem spannenden UEFA Europa League-Spiel in Manchester erlebte die Sociedad ein umstrittenes Duell mit dem französischen Schiedsrichterteam. Besonders der Elfmeterpfiff vor dem 2:1 in der 50. Minute wird oft als schmeichelhaft bezeichnet. Zudem war der Ausschluss von Jon Aramburu in der 63. Minute als letzter Mann ein entscheidender Moment, der den Verlauf des Spiels maßgeblich beeinflusste. Patrick Dorgu fiel in dieser Situation, was die Gemüter erhitzte. Benoit Bastien, der den Schiedsrichter leitete, zeigte im Finish ein viertes Mal auf den Punkt, doch Dorgu selbst winkte in einer direkten Konfrontation mit dem Referee ab. Trotz dieser Kontroversen erhöhten die überlegenen Engländer den Druck und erzielten durch Fernandes in der 87. Minute und Diogo Dalot in der 91. Minute zwei weitere Tore. In der nächsten Runde treffen sie auf Lyon, die sich souverän mit 7:1 gegen den rumänischen Vertreter FCSB Bukarest durchsetzten.

In einem weiteren spannenden Spiel erwartete Tottenham AZ Alkmaar zu Hause und wurde seiner Favoritenrolle mit einem 3:1-Heimsieg gerecht. Wilson Odobert war der herausragende Spieler auf dem Platz, indem er zwei Tore erzielte (26., 74. Minute). Leider fehlte der ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Tottenham hatte das Hinspiel mit 0:1 verloren, konnte sich aber im Rückspiel nachhaltig durchsetzen. Die Spurs werden in der nächsten Runde auf Frankfurt treffen, die sich gegen Ajax mit einem 4:1-Heimsieg durchsetzten. Dabei blieben sie nach einem 2:1 im ersten Spiel in Amsterdam souverän. Die Tore für die Eintracht erzielten Jean-Matteo Bahoya (7.) und Mario Götze (25.), wodurch die Grundlage für den Sieg gelegt wurde. Hugo Ekitiké (67.) und erneut Götze (82.) sowie Kenneth Taylor (78.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die endgültige Entscheidung.

In Bilbao hatten die Roma einen schwierigen Abend: Mats Hummels, der als letzter Mann ins Spiel ging, wurde bereits in der 11. Minute mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Dies geschah nach einem misslungenen Pass, der ihn in eine Notlage brachte. Die Basken nutzten ihre numerische Überlegenheit und erzielten drei Tore durch Nico Williams (45.+3, 82.) und Yuri Berchiche (68.). Ein von Leandro Paredes verwandelter Elfmeter kam für Roma zu spät (93.).

In Piräus kam keine Spannung auf: Olympiakos konnte zwar Bodö/Glimt mit einem Doppelschlag des ukrainischen Teamstürmers Roman Jaremtschuk (2:1) besiegen, doch die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel war zu groß, um das Weiterkommen zu sichern. Die Norweger treffen nun auf Lazio Rom, die sich in der Gesamtbegegnung mit 3:2 gegen Viktoria Pilsen durchsetzten. Damit bleibt Lazio beim 1:1 nach einem Rückstand das 13. EL-Heimspiel in Folge ungeschlagen.

In der UEFA Europa Conference League zeigte Djurgarden große Stärke, als sie ein 0:1 gegen Paphos aufholten. Oskar Fallenius (35.), Daniel Stensson (69.) und Tokmac Nguen (86.) sorgten für den 3:1-Sieg, während die Schweden erst am 29. März in die neue Meisterschaftssaison starten. Ein potenzieller Halbfinalgegner für die Wiener könnte Chelsea sein, die Rapids Ligaphasen-Gegner Kopenhagen mit einem Gesamtscore von 3:1 (Rückspiel 1:0) besiegten.

Für Cercle Brügge unter Trainer Ferdinand Feldhofer endete der Traum nach einem 0:3 im Hinspiel gegen den polnischen Meister Jagiellonia Bialystok bitter. Obwohl die Belgier zuhause 2:0 gewannen, reichte es nicht, um weiterzukommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spiele der UEFA-Europa- und Conference-League-Runde viele spannende Wendungen, überraschende Ergebnisse und packende Duelle boten. Die kommenden Runden versprechen weitere hochklassige Begegnungen.