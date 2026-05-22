Dramatische Brandnacht in Inzing: Fünf Verletzte, darunter drei Kinder, nach Feuer in Wohnhaus

Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Inzing

In einem Wohnhaus in der Gemeinde Inzing im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ist in der Nacht auf Freitag ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Fünf Personen wurden verletzt und in die Klinik Innsbruck gebracht.

Unter den Verletzten befinden sich drei Kinder im Alter von fünf, acht und 13 Jahren, der 57-jährige Besitzer des Wohnhauses sowie dessen 31-jährige Tochter.

Der Brand brach nach Angaben der Polizei gegen 23.40 Uhr im Wohnzimmer des Wohnhauses aus. Der Innenraum des Gebäudes wurde dabei stark beschädigt.

Die fünf verletzten Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 57-jährige Hausbesitzer zog sich zusätzlich Verbrennungen zweiten Grades am linken Arm zu und wurde in den Schockraum der Klinik gebracht. Der 33-jährige Schwiegersohn des Hausbesitzers, der ebenfalls im Gebäude wohnt, blieb unverletzt.

Beim Einsatz waren Feuerwehren aus Inzing, Hatting und Zirl mit insgesamt zehn Fahrzeugen vor Ort. Auch Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz.

Die genaue Ursache des Brandes ist laut Polizei noch unklar. Es laufen Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens.