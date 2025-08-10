Dreck, trockenes Gras & Co.: Zunehmende Berichte über die „Sag’s Wien“-App

Dank der „Sag’s Wien“-App sind die Wienerinnen und Wiener zu den wachsamen Augen und Ohren der Stadt geworden, wenn es um Missstände im öffentlichen Raum geht. Ob gebrochene Bänke, verwelkte Blumenbeete oder vermüllte Straßenecken – über die App können Bürgerinnen und Bürger diese Probleme direkt an die zuständigen Behörden melden. Das Ergebnis zeigt einen steilen Anstieg an Meldungen in den vergangenen Jahren.

WIEN. Die Stadt Wien wird durch viele fleißige Hände am Laufen gehalten, darunter die Teams der Wiener Stadtgärten und das MA 48, die für Sauberkeit und Ordnung sorgen. Jedoch werden nicht alle Probleme sofort von den Behörden wahrgenommen, was die Einführung der „Sag’s Wien“-App im Februar 2017 zur idealen Lösung machte. Mit dieser benutzerfreundlichen Anwendung können Bürgerinnen und Bürger unkompliziert Missstände melden. Im besten Fall werden die gemeldeten Probleme von den städtischen Einrichtungen zeitnah behoben.

Steigende Zahl an Meldungen

Die „Sag’s Wien“-App ermöglicht es den Nutzern, eine Vielzahl von Missständen zu melden. Dazu zählen kaputte Parkbänke, Müllansammlungen, übervolle Mistkübel sowie technische Probleme wie defekte Ampelanlagen oder Schlaglöcher. Eine Registrierung ist nicht erforderlich, und über eine Fadenkreuzfunktion können die genauen Standorte der Probleme in einem digitalen Stadtplan markiert werden.

Die Beliebtheit von „Sag’s Wien“ ist in den letzten Jahren gestiegen. Laut Daten von MeinBezirk wurden seit dem Launch vor mehr als acht Jahren bis zum 31. Juli insgesamt 443.992 Meldungen verzeichnet. Dies zeigt, dass die App von den Wienerinnen und Wienern intensiv genutzt wird, um ihrer Stadt zu helfen.

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Meldungen ein neues Niveau erreicht. Während im Jahr 2022 noch 57.432 Meldungen eingingen, meldete die Stadt 2023 bereits 92.985 und für 2024 signifikant ähnliche Zahlen mit 91.900 Meldungen. Bis 31. Juli 2025 wurden bereits 54.925 Hinweise gegeben, was auf eine Schätzung von 94.157 Meldungen bis Ende des Jahres schließen lässt.

Verunreinigungen stehen im Fokus

Die häufigsten Meldungen bei „Sag’s Wien“ betreffen Verunreinigungen im Stadtgebiet. Im Jahr 2024 entfallen 29,88 Prozent der Meldungen (27.461 Meldungen) auf dieses Problem. Im Jahr 2025 sind bis dato 30,8 Prozent (16.918 Meldungen) in dieser Kategorie erfasst. Zudem zählen Anliegen zu öffentlichem Mobiliar mit 29,46 Prozent und Beschwerden über Grünflächen mit 9 Prozent zu den häufigsten Problemen.

Alternative Kommunikationswege

Die „Sag’s Wien“-App ist eine wertvolle Ergänzung zu anderen Kontaktmöglichkeiten, um Probleme im öffentlichen Raum zu melden. Zahlreiche Magistratsstellen betreiben Telefon-Hotlines, über die Hinweise gegeben werden können. Beispielsweise gibt es ein Lichttelefon unter 0800/33 80 33 für Ausfälle bei Straßenbeleuchtung und ein Misttelefon unter 01/754 648 für Müllprobleme zur Kontaktaufnahme mit der MA 48.





