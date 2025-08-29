Drei Hochrisikospiele: SK Sturm gegen Marko Arnautovic

Bei der Auslosung zur Europa League in Monaco erhielt der SK Sturm von Losfee Jürgen Klinsmann sehr attraktive, aber auch herausfordernde Gegner. Heimspiele gegen die Glasgow Rangers, Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic und Nottingham Forest versprechen für die Fans Spannendes, während die Polizei sich auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einstellen muss. Die genauen Spieltermine werden am 31. August festgelegt, der erste Spieltag beginnt am 24. September.

GRAZ. Das Ausscheiden des SK Sturm in der Champions League-Qualifikation gegen Bodø/Glimt war schmerzhaft, doch die Möglichkeit, in der Europa League zu spielen, bietet eine willkommene Ablenkung für die treuen Anhänger und die Vereinsführung. Jürgen Klinsmann, der bei der Auslosung in Monaco fungierte, bescherte dem Team von Trainer Jürgen Säumel eine spannende Gruppe.

Die Glasgow Rangers zählen zu den ältesten Fußballclubs der Welt. | Foto: GEPA-Pictures

Sicherheit wird ein wichtiges Thema

Der SK Sturm trifft in seinen Heimspielen auf die Glasgow Rangers, Roter Stern Belgrad und Nottingham Forest sowie auswärts auf Brann Bergen. Insbesondere die Spiele gegen die Rangers und die serbischen Gäste werden hohe Sicherheitsvorkehrungen erfordern, da die Fans aus Schottland, England und Serbien für ihre leidenschaftliche Unterstützung, manchmal auch für Ausschreitungen, bekannt sind.

Celtic Glasgow wartet in Schottland auf die Grazer Truppe. | Foto: GEPA-Pictures

Außerdem steht eine Reise nach Schottland an, wo Celtic Glasgow auf die Grazer Mannschaft wartet. Die Gruppe umfasst zudem Rückspiele gegen Feyenoord Rotterdam, den dänischen Meister FC Midtjylland und Panathinaikos Athen. Die genauen Spieltermine und Anstoßzeiten werden von der UEFA am 31. August bekannt gegeben.

Auf vier attraktive Heimspiele dürfen sich die Sturm-Fans freuen. | Foto: GEPA-Pictures

Die Spieltermine im Überblick:

  • 1. Runde: 24. September
  • 2. Runde: 2. Oktober
  • 3. Runde: 23. Oktober
  • 4. Runde: 6. November
  • 5. Runde: 27. November
  • 6. Runde: 11. Dezember
  • 7. Runde: 22. Januar
  • 8. Runde: 29. Januar

