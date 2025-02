Drei Jahrhunderte vereint: Digitale Plattform präsentiert 150.000 Plakate aus Wien

Eine neue digitale Plattform bietet jetzt den öffentlichen Zugang zu einer der größten Plakatsammlungen der Welt. Derzeit sind 150.000 Plakate aus drei Jahrhunderten online durchsuchbar.

WIEN. Die kürzlich eingeführte Online-Plattform der Wienbibliothek erlaubt es der Öffentlichkeit, eine der weltweit umfangreichsten Plakatsammlungen zu erkunden. Aktuell sind 150.000 Motive aus drei Jahrhunderten aus der Kollektion der Wienbibliothek im Rathaus verfügbar. Plakate können nicht nur durch Textsuche, sondern auch über Bild-, Farb- und Gesichtserkennung gefunden werden.

Das Plakatstudio wurde in Kooperation mit der Technischen Universität (TU) Wien entwickelt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte: „Unsere Digitalisierungsinitiativen verwandeln Wien in eine intelligente Stadt der Zukunft, die eine attraktive urbane Infrastruktur bietet, an der alle teilhaben können.“

Mehr als 450.000 Exemplare

Vor 100 Jahren beschloss die Stadt Wien, Plakate systematisch zu sammeln. Die Sammlung der Wienbibliothek im Rathaus umfasst mittlerweile mehr als 450.000 Exemplare und gehört zu den größten weltweit.

„Das neue Plakatstudio der Wienbibliothek im Rathaus bringt die Plakatkunst auf innovative und leicht zugängliche Weise näher. Dieses digitale Angebot ist ein weiterer Schritt, um die Sammlungen für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, wird Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in der Mitteilung zitiert.

Der digitale Fundus ist über die Website plakatstudio.wienbibliothek.at erreichbar. Der Zugang ist für alle kostenlos.

