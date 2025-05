Dreijahresvertrag: Yokos eröffnet neue Filiale in der Grazer Herrengasse

In der Grazer Innenstadt wird ein neuer Anziehungspunkt eröffnet. Ab dem 1. Juni eröffnet das Unternehmen „Yokos“ in der Herrengasse 10 ein zweites Geschäft, welches Frozen Yogurt anbietet. Die Flächen werden von der Stadt Graz vermietet, und das neue Geschäft ist nur wenige Schritte vom Hauptplatz entfernt.

GRAZ. Die Fläche von 22,18 Quadratmetern wird nach umfangreichen Renovierungsarbeiten für die Kunden zugänglich sein. Yokos betreibt bereits erfolgreich ein Geschäft in der Sporgasse, das für seine kreativen und gesunden Frozen-Yoghurt-Kreationen bekannt ist. Mit der Eröffnung des neuen Standorts in der Herrengasse möchte Yokos weiteres Wachstum generieren und den wachsenden Kundenstamm in Graz bedienen.

Die Immobilien der Herrengasse liegen im Besitz der Stadt Graz, die den Mietzins im Vergleich zu vorherigen Mietern bei 2.000 Euro pro Monat belassen hat. Der langfristige Vertrag wurde für drei Jahre abgeschlossen, was auf das Vertrauen der Stadt in das Konzept und die Marke hinweist. In den letzten Wochen wurde viel Arbeit investiert, um die Räumlichkeiten attraktiv zu gestalten und für das Publikum ansprechend zu präsentieren.

Zuletzt Pop-up-Store



Die Immobilie in der Herrengasse hatte zuletzt die Funktion eines Pop-up-Stores, der im Rahmen verschiedener Aktionen der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz betrieben wurde. Die Koordination hierfür erfolgte über das „StadtLABOR“. Dieses neue Engagement von Yokos markiert die zweite langfristige Vergabe einer Innenstadtimmobilie der Stadt Graz, nachdem zuvor die Räumlichkeiten des ehemaligen Café-Sachers für einen ähnlichen Zweck genutzt wurden.

