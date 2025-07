Dreimal „Langer Samstag“: Ein Abend im Graz Museum Schlossberg

Erleben Sie den „Langen Samstag“ im Graz Museum Schlossberg Redaktion Andreas Strick



Besuchen Sie das Graz Museum Schlossberg an drei besonderen Samstagen: 19. Juli, 9. August und 6. September. Der Eintritt ist frei und das Museum hat bis 22 Uhr geöffnet. Die Abendveranstaltungen bieten nicht nur einen Blick auf die atemberaubenden Sonnenuntergänge von der Kanonenhalle, sondern auch die Möglichkeit, in die faszinierende Geschichte von Graz einzutauchen. Besucher können die Ausstellungen und den Wundergarten erkunden, wo mythologische Kreaturen, wie Panther und Elefanten, auf sie warten. Siehe auch Grazer Innenstadt: Vandalen greifen Srebrenica-Gedenkstelle an Ausstellung, Wundergarten und mehr Die Dauerausstellung konzentriert sich auf die Geschichte des Schloßbergs, während der Wundergarten für Jung und Alt gleichermaßen attraktiv ist. Das gesamte Museum ist barrierefrei zugänglich, um allen Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung nur bei schönem Wetter stattfindet. Weitere Informationen: Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt zu genießen und mehr über die Stadtgeschichte zu erfahren.

