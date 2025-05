„Dreimeterdreißig“: Wiener Autorin Jaqueline Scheiber feiert Bestseller-Erfolg

Weich und brutal zugleich: Mit „Dreimeterdreißig“ hat Jaqueline Scheiber auf eindringliche und poetische Weise eine tragische Liebesgeschichte zu Papier gebracht. Nach Essays und Lyrik ist es der erste Roman der Wahl-Wienerin – und die Verkaufszahlen sprechen für sich.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. „Dreimeterdreißig“: So hoch sind die Wände in Klara und Balázs‘ Altbauwohnung, wo sie zusammen eine Zukunft aufbauen möchten. Doch eines Nachts geschieht das Unfassbare: Balázs‘ Herz hört auf zu schlagen. Die Autorin beleuchtet in ihrem Debütroman die finsteren Phasen des Lebens und die Fragilität der Liebe.

Auf 224 Seiten entfaltet Scheiber mit eindringlicher Sprache, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren, sowie die emotionalen Herausforderungen, die nach einem solchen Verlust entstehen. Der Leser wird auf eine tief emotionale Reise mitgenommen, die die Widersprüche von Trauer und Erinnerungen vereint.

Das Besondere an „Dreimeterdreißig“ ist die nicht-lineare Erzählweise, die geschickt verschiedene Zeitebenen miteinander verknüpft. Dadurch wird die Beziehung der Protagonisten nicht nur durch den Verlust, sondern auch durch die Entwicklung ihrer Liebe zur jeweiligen Zeit sichtbar. Dieses narrative Format hat in kurzer Zeit eine breite Leserschaft gewonnen, was sich in der raschen Veröffentlichung der fünften Auflage innerhalb von nur zwei Monaten niederschlägt.

„Für meine Urgroßmutter“

Die 1993 im Burgenland geborene und mittlerweile in Rudolfsheim lebende Scheiber hat früh Verlust und Trauer in ihrem eigenen Leben erfahren. Der plötzliche Tod ihres Partners im Jahr 2016 hat sie dazu veranlasst, ihre Emotionen auf Social Media zu teilen. Sie war zudem Mitgründerin des „Young Widow_ers Dinner Clubs“, einer Plattform, die Menschen unterstützt, die früh ihre Partner verloren haben.

Obwohl einige autobiografische Elemente in ihren Roman eingeflossen sind, beschreibt Scheiber „Dreimeterdreißig“ als ein fiktives Werk. „Es gibt keine Schriftstellerin, die nicht persönliche Beobachtungen in ihre Werke integriert“, sagt sie im Interview. Der Name der Protagonistin, Klara, ist eine Hommage an ihre Urgroßmutter, die einen großen Einfluss auf ihr Leben hatte.

Keine bestimmte Zielgruppe

Die Schreibe von Scheiber ist eine Reflexion über Verlust, jedoch richtet sich ihr Buch an eine breite Leserschaft. „Das Thema betrifft uns alle auf irgendeine Weise“, erklärt sie, und appelliert damit an die Leser, sich mit den universellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen.

Pseudonym „Minusgold“

Obwohl „Dreimeterdreißig“ ihr erster Roman ist, ist Scheiber schon seit 2010 als Schriftstellerin aktiv. Unter dem Pseudonym „Minusgold“ veröffentlichte sie Lyrik und Prosa in ihrem Blog, der bis 2016 online war. „Es war auch verwirrend, wenn mich Menschen in echten Lebenssituationen mit Minusgold ansprachen und nicht mit meinem richtigen Namen.“ Die Entscheidung, von diesem Pseudonym abzusehen, fiel ihr leicht, als sie bereits mehrere Bücher veröffentlicht hatte, darunter „Ungeschönt“ und „Offenheit“.

Neuer Roman in Arbeit

Parallel zur Buchtour für „Dreimeterdreißig“ arbeitet Scheiber bereits an ihrem nächsten Roman, der eine komplett neue Geschichte erzählen wird. Sie betont, dass sie die Muse des kreativen Schreibens nie verloren hat, auch wenn ihr früherer Beruf der Sozialarbeit ihr sehr am Herzen lag.

Der Roman „Dreimeterdreißig“ ist im Leykam Buchverlag erschienen und zum Preis von 24,50 Euro im Buchhandel erhältlich.

Für mehr Informationen über die Autorin und ihre Werke, besuche ihre Webseite unter www.jaquelinescheiber.com.

