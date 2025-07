Dringender Handlungsbedarf in Gösting: KFG fordert Hochwasserschutz für Thaler See

Die KFG sieht dringenden Handlungsbedarf im Hochwasserschutz am Thaler See: Sanierung maroder Bäche und der Bau neuer Rückhaltebecken sind notwendig.



GRAZ. Der Thaler Bach zeigt sich als besonders anfällig gegenüber Hochwasserereignissen, weshalb die KFG (Kommunistische Familie Graz) grundlegende Verbesserungen fordert. Klubobmann Alexis Pascuttini hebt hervor, dass das bestehende Rückhaltebecken am Thalersee nicht ausreicht und sogar aufgestockt werden sollte. Besonders die geplanten Erweiterungen des Hochwasserprojekts an den Hausnummern 147 bis 187 sind aufgrund der ablehnenden Haltung einzelner Hausbesitzer ins Stocken geraten. „Der Thaler Bach leidet unter Zuflüssen vom Winkelbach und hat beidseitig Hänge, die enorme Wassermengen in den Bach leiten“, erklärt Pascuttini. Zusätzlich sind an diesem Abschnitt zahlreiche Brücken vorhanden, die als kritische Struktur angesehen werden müssen. Siehe auch WK on Tour: Frustration über Bürokratie bei Unternehmen in Geidorf und Lend „Jede Maßnahme hilft“

Pascuttini betont: „Neben dem Rückhaltebecken Fuchsloch/Winkelbach müssen auch die Brücken einer eingehenden Prüfung unterzogen und gegebenenfalls im Rahmen eines Hochwasserschutzprojektes erneuert werden.“ Er ist der Auffassung, dass der Hochwasserschutz am Thaler Bach ähnlich wie beim Gabriachbach ganzheitlich betrachtet werden muss. „Obwohl ein hundertprozentiger Schutz nicht realisierbar ist, kann jede kleine Maßnahme zur Verbesserung beitragen“, appelliert er. Viele der bestehenden Brücken sind zu niedrig konstruiert; ihre Sanierung sei daher unerlässlich. „Brücken, die zu tief sind oder aufgrund ihres schlechten Zustands weggespült werden könnten, stellen eine akute Gefahr für die Anwohner und Strukturen bachabwärts dar.“ Umgehend müssen daher geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Pascuttini zeigt sich optimistisch bezüglich möglicher Zuschüsse aus Hochwasserschutzprojekten, sollten die aktuellen Vorhaben nicht realisierbar sein. Siehe auch Tiroler in Graz: Mountainbike-Profi Max Foidl und seine Leidenschaft für den Schöckl Das könnte dich auch interessieren:

