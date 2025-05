Drinks mit Aussicht: Zehn Empfehlungen für Rooftop Bars in Wien – Teil 1

Der Sommer naht und mit ihm die Zeit, die sonnigen Tage in vollen Zügen zu genießen. Wo könnte man das besser tun als in einem erstklassigen Rooftop Restaurant? Hier haben wir eine Auswahl von zehn fantastischen Rooftop Bars in Wien zusammengestellt, die man unbedingt besuchen sollte.

WIEN. Sommer, Sonne, Gaumenfreuden: Egal, ob nach der Arbeit, beim Aperitif vor dem Essen oder um sich auf eine bevorstehende Feier einzustimmen – Rooftop Bars sind der perfekte Ort, um den Tag ausklingen zu lassen. Mit einem köstlichen Cocktail in der Hand und einem atemberaubenden Blick über die Stadt kann man hier wirklich die Seele baumeln lassen.

MeinBezirk hat für euch zehn Dachterrassenbars in Wien ausgewählt, die unvergessliche Erlebnisse bieten. Und wer nicht genug bekommen kann, darf sich auf einen zweiten Teil freuen.

Limón

Das mediterrane Restaurant Limón, hoch oben im Hotel Grand Ferdinand, begeistert nicht nur mit einem exquisiten Menü, sondern auch mit einem umfangreichen Barangebot. Umgeben von üppigem Grün und mit einem Pool auf dem Dach wird hier die Aperitivo-Kultur großgeschrieben. Der Blick über die Dächer Wiens versetzt die Gäste in Urlaubsstimmung.

Restaurant Limón – Hotel Grand Ferdinand

Schubertring 10–12, 1010 Wien

Geöffnet Di. bis Sa., 17 bis 24 Uhr

www.cucinalimon.com

Neue Hoheit Bar

„Day-Drinking ist hier kein Trend, sondern eine Haltung“ – und dem können wir nur zustimmen! Die Neue Hoheit am Petersplatz ist ein verstecktes Juwel, das Ruhe und eine gemütliche Atmosphäre bietet. Die Bar vereint klassische Cocktails mit kreativen Spritz-Variationen und kulinarischen Genüssen. Ein absolutes Highlight ist der Zugang zum Secret Garden der Brasserie.

Neue Hoheit Bar – Rosewood Vienna

Petersplatz 7, 1010 Wien

Geöffnet täglich, 12 bis 23 Uhr

www.rosewoodhotels.com

Organics Sky Garden

Mit einem 360-Grad-Blick auf die Stadt und einem atemberaubenden Ausblick auf den Stephansdom ist der Organics Sky Garden der ideale Ort für Afterwork-Events. Die 400 Quadratmeter große Fläche bietet eine entspannende Atmosphäre, begleitet von coolen Beats und erfrischenden Cocktails.

Organics Sky Garden

Wipplingerstraße 2, 1010 Wien

Geöffnet Mo. bis Sa., 17 bis 24 Uhr

www.organicsskygarden.com

Aurora Rooftop Bar

Die Aurora Rooftop Bar im Hotel Andaz, direkt neben dem Hauptbahnhof, bietet einen unvergleichlichen Blick über die Gärten des Schlosses Belvedere. Hier kann man skandinavisch inspirierte Cocktails und köstliches Barfood genießen. Ein besonderer Tipp: Jeden ersten Sonntag im Monat findet ein Brunch statt, der nicht verpasst werden sollte.

Aurora Rooftop Bar

Arsenalstraße 10, 1100 Wien

Geöffnet Mo. bis Fr., 17 bis 24 Uhr; Sa. und So., 9 bis 13 und 16 bis 24 Uhr

www.bar-aurora.at

Chez Bernard

Nach einer langen Shopping-Tour auf der Mariahilfer Straße lädt die Dachterrasse von Chez Bernard im Hotel Motto zur Entspannung ein. In einem eleganten Ambiente können Gäste edlen Champagner und frische Austern genießen. Die umfangreiche Cocktailkarte bietet eine hervorragende Auswahl für jeden Geschmack.

Chez Bernard Dachterrasse – Hotel Motto

Mariahilferstrasse 71A / Eingang: Schadekgasse 20, 1060 Wien

Geöffnet je nach Wetterlage

www.chezbernard.at

Cayo Coco

Das Cayo Coco im Hotel The Hoxton bringt das karibische Flair nach Wien. Hoch oben in der 3. Etage erwarten die Gäste Snacks wie Tortilla Chips mit Guacamole und köstliche tropische Cocktails wie Mojito und Piña Colada. Ideal für einen entspannten Abend mit Freunden.

Cayo Coco – The Hoxton Vienna

Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien

Geöffnet Mo. bis Fr. ab 15 Uhr; Sa. und So. ab 12 Uhr

www.thehoxton.com

57 Bar-Lounge

Die 57 Bar-Lounge im DC Tower ist mit 220 Metern Höhe die höchste Rooftop Bar Wiens. Hier kann man sich bei Signature-Cocktails und Snacks verwöhnen lassen, während man den spektakulären Blick über Wien genießt. Für musikalische Unterhaltung sorgt der DJ an den Wochenenden.

57 Bar-Lounge – Hotel Meliá

Donau-City-Straße 7, 1220 Wien

Geöffnet Mo. bis Do., 17 bis 24 Uhr; Fr. und Sa., 17 bis 1 Uhr; So., 16 bis 23 Uhr

www.melia.com

Istros

Die Rooftop Bar Istros im Hotel Redisson Red Vienna bietet eine entspannte Atmosphäre mit Blick über den Donaukanal. Ideal für Afterwork-Drinks oder als Warm-up für die Nacht. Die Fusionsküche und die beeindruckenden Drinks machen das Erlebnis perfekt.

Istros – Redisson Red Vienna

Obere Donaustraße 61, 1020 Wien

Geöffnet Mo. bis Do., 16 bis 24 Uhr; Fr. und Sa., 16 bis 1 Uhr; So. 16 bis 23 Uhr

www.radissonhotels.com

Atmosphere Rooftop Bar

Im 8. Stock des Ritz-Carlton Hotel erwartet euch pure Eleganz. Die Atmosphere Rooftop Bar bietet nicht nur einen atemberaubenden Ausblick, sondern auch eine große Auswahl an Cocktails. Im Sommer verwandelt sich die Terrasse in den Perrier-Jouët Summer Garden, wo hochwertige Speisen angeboten werden.

Atmosphere Rooftop Bar – The Ritz-Carlton Hotel

Schubertring 5-7, 1010 Wien

Geöffnet täglich, 16 bis 22.30 Uhr

www.ritzcarlton.com

Das Loft

Im 18. Stock des SO/Vienna können Gäste Fine Dining mit Blick auf die beeindruckende Skyline von Wien genießen. Aber auch für Drinks in stylish-entspannter Atmosphäre ist das Loft der perfekte Ort. Regelmäßige Themenabende wie „Sip the Sunset“ machen den Besuch besonders.

Das Loft – SO/Vienna

Praterstraße 1, 1020 Wien

Geöffnet Mo. bis Do., 16 bis 1 Uhr; Fr. und Sa. 16 bis 2 Uhr; So. 17 bis 1 Uhr

www.dasloftwien.at

Weitere Tipps in Wien:

Die schönsten Foto-Hotspots in Wien

Die besten Stadtspaziergänge im Frühling

Die „Lieblingsorte in der Natur“ in Wien