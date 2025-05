Druckgrafik: Zeitgenössische Armenische Kunst in der Nothburga Galerie

Bis zum 14. Juni präsentiert die Galerie Nothburga eine eindrucksvolle Ausstellung zeitgenössischer armenischer Künstler.

INNSBRUCK. Die Vernissage am 27. Mai in der Galerie Nothburga war von einem bedeutenden Hinderungsgrund geprägt: Keiner der 18 in Armenien lebenden Künstler erhielt ein Visum für die Einreise nach Österreich. Daher konnte die Ausstellung nur mit der Präsentation einer einzigen Künstlerin eröffnet werden. Auch die Leiterin der Stiftung Kulturdialog Armenien, die die Kooperation unterstützte, konnte aufgrund fehlender Einreisegenehmigungen nicht teilnehmen.

Die meisten Werke der armenischen Künstler wurden bereits in einer Gemeinschaftsausstellung in Klagenfurt gezeigt, bei der ebenfalls Holzschnitte österreichischer Künstler ausgestellt wurden. Im kommenden Jahr werden diese Werke dann in Armenien zu sehen sein.

Zwischen Tradition und Moderne

Kurator Manfred Egger äußerte sein Bedauern über die Abwesenheit der osteuropäischen Künstler: „Es ist bedauerlich, denn ein kulturelles Austauschprogramm entfaltet seine volle Wirkung nur, wenn die Menschen sich einsetzen und über ihre Hintergründe kommunizieren können.“ Damit unterstrich er die Bedeutung von interkulturellem Dialog für die Entwicklung moderner Kunst.

Der kulturelle Hintergrund verleiht diesen zeitgenössischen Werken ihre besondere Würze. Armenien, das seit der Antike von großen Mächten beherrscht wurde, hat es geschafft, seine eigene Sprache, Kultur und christliche Identität zu bewahren, trotz jahrhundertelanger muslimischer Herrschaft. „Dies lässt darauf schließen, dass die Armenier fähige Diplomaten mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein sind,“ so Kurator Egger.

Die schwierige Lage vieler Menschen in Armenien spiegelt sich in den ausgestellten Werken wider, während die Druckgrafiken und Malereien eine starke Hinwendung zur Welt implizieren. Diese Ausstellung thematisiert nicht nur Tradition und Moderne, sondern stellt auch Fragen nach Identität, Gewalt und Leiden. Die Galerie Nothburga ist bis zum 14. Juni, Mittwoch bis Freitag von 16 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Die Werke der Künstler können ebenfalls erworben werden.

