Die MieterHilfe der Stadt Wien hat angekündigt, beim diesjährigen „International Social Housing Festival“ über die Herausforderungen und Strategien zur Bekämpfung von Wohnungsspekulation zu diskutieren. Die Veranstaltung wird sich auf die dringendsten Fragen des sozialen und leistbaren Wohnbaus konzentrieren.



WIEN/DUBLIN. Das „International Social Housing Festival“ (ISHF) findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt – eine bedeutende internationale Plattform, die soziale und leistbare Wohnprojekte präsentiert. In diesem Jahr wird das Festival vom 4. bis 6. Juni in Dublin, der Hauptstadt Irlands, ausgerichtet. Die MieterHilfe der Stadt Wien hat verkündet, dass sie vor Ort die Gefahren der Wohnungsspekulation und Möglichkeiten zu deren Bekämpfung zur Sprache bringen werden.

Christian Bartok, der Bereichsleiter der MieterHilfe, erklärte: “Diese Einladung ist eine internationale Anerkennung für Wim Wien’s beispielhafte Bemühungen, den Bestand an Altbauten zu schützen und allgemein leistbares Wohnen zu fördern. Wien kämpft aktiv gegen Spekulation und unerlaubte Nutzung von Immobilien.”

MieterHilfe spricht am Eröffnungstag

Am Eröffnungstag wird Bartok über rechtliche Aspekte des Wohnens in Wien sprechen und die besorgniserregenden Praktiken erläutern, bei denen Eigentümer Gebäude absichtlich verkommen lassen, um Mieter:innen dazu zu bringen, freiwillig auszuziehen. Um diesen Missständen entgegenzuwirken, setzt die Stadt Wien Maßnahmen in die Tat um, die bis zur Zwangsverwaltung von betroffenen Objekten reichen.

Auch Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) äußert sich erfreut über die Einladung der MieterHilfe nach Dublin: „In Wien dulden wir keine Spekulation auf Kosten der Mieterinnen und Mieter.“ Diese Themen sind von entscheidender Bedeutung, betont sie. „Wer aus Profitgier Mieter:innen schlecht behandelt, muss mit Konsequenzen rechnen. Wir gehen konsequent gegen rechtswidrige Praktiken vor“, so Gaál.

Sieben-Punkte-Paket gegen Wohnspekulation

Um der Wohnspekulation entgegenzuwirken, hat die Stadt Wien ein detailliertes Sieben-Punkte-Paket vorgestellt. Diese Maßnahmen sollen ebenfalls beim „International Social Housing Festival“ präsentiert werden:

1. Zivilrechtliche Schritte gegen Verwahrlosung: Wien plant, Fälle von Vernachlässigungen rechtlich zu verfolgen, um Eigentümer zur Durchführung erforderlicher Erhaltungsarbeiten zu zwingen.

2. Ersatzmaßnahmen auf Kosten der Eigentümer: Bei Unterlassung notwendiger Instandhaltungen wird die Stadt aktiv eingreifen.

3. Strengere Baukontrollen: Einführung des Gebäudepickerls zur regelmäßigen Überprüfung von Immobilien.

4. Mehr Förderungen für Sanierungen: Das Budget für Gebäudesanierungen wurde von 112 auf 260 Millionen Euro aufgestockt.

5. Offensive Altbautenschutz: In einer Überprüfungsaktion wurden über 4.300 Gebäude kontrolliert, mit mehr als 800 Beanstandungen.

6. Unterstützung für Mieter:innen: Die MieterHilfe bietet rechtliche und organisatorische Beratung an.

7. Anzeige krimineller Praktiken: Die Stadt wird bei Verdacht auf Untreue, Betrug oder Täuschung rechtliche Schritte einleiten.

