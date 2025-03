„Duo Delirium“ tritt im Festsaal des Bezirksamts auf

Am Donnerstag, 6. März, lädt das Nachbarschaftszentrum Mariahilf zu einem besonderen musikalischen Erlebnis im Bezirksamt ein. Das Konzert des talentierten Duo Delirium verspricht, die Zuhörer mit einer facettenreichen Darbietung virtuoser Klaviermusik zu verzaubern. Der Eintritt ist kostenfrei, was diese Veranstaltung für alle Musikliebhaber in und um Mariahilf zugänglich macht.

WIEN/MARIAHILF. Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Kultur auf der Walz in der Nachbarschaft“ wird das Konzert in der Bürgerspitalgasse 4–6 stattfinden. Diese Reihe zielt darauf ab, kulturelle Erlebnisse in den Alltag der Bewohner zu integrieren und lokale Künstler zu fördern. Das Ziel ist es, eine lebendige Nachbarschafts- und Kulturlandschaft zu schaffen, die Besucher und Anwohner gleichermaßen anregt und inspiriert.

Das Duo Delirium, bestehend aus der brillanten Pianistin Marie-Astrid Wybou und dem innovativen Pianisten Bernhard Jan, wird eine musikalische Reise präsentieren, die verschiedene Genres und Epochen umfasst. Ihre Leistungen zeichnen sich durch eine harmonische Symbiose aus, in der technische Virtuosität und emotionale Tiefe ineinandergreifen. Das Duo ist bekannt dafür, klassische Kompositionen mit zeitgenössischen Elementen zu verbinden, was ihren Auftritten eine frische und aufregende Note verleiht.

In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, kulturelle Veranstaltungen zu unterstützen und zu fördern. Musik hat die Kraft, Gemeinschaften zu verbinden und kulturelle Barrieren zu überwinden. Zudem bieten solche Events eine Plattform für aufstrebende Künstler, um ihr Talent einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Konzert des Duo Delirium ist nicht nur eine Gelegenheit, Kunst zu genießen, sondern auch eine Möglichkeit, lokale Initiativen zu unterstützen.

Das Konzert findet am 6. März um 19:00 Uhr statt. Aufgrund der Beliebtheit des Formats wird empfohlen, rechtzeitig zu erscheinen, um einen Platz zu sichern. Die Veranstaltungsreihe hat sich als ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Wien etabliert und zieht regelmäßig Besucher aus verschiedenen Stadtteilen an. Gerade in Mariahilf, einem Bezirk, der für seine lebendige Kunstszene und vielfältige Bevölkerung bekannt ist, freut sich das Nachbarschaftszentrum darauf, mit solchen Veranstaltungen die kulturelle Bereicherung weiter voranzutreiben.

Für weitere Informationen über das Duo Delirium und andere anstehende Veranstaltungen in der Reihe „Kultur auf der Walz“, besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Nachbarschaftszentrums Mariahilf oder deren Social-Media-Kanäle.

Genießen Sie einen unvergesslichen Abend mit fesselnder Musik und kommen Sie teilhaben an der Kultur Ihrer Nachbarschaft!





