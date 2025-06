E-Autos: Wien Energie bietet am 12. Juni kostenlose Ökostrom-Tankstellen an

Im Rahmen des Schnellladetages bietet die Wien Energie am kommenden Donnerstag Gratis-Ökostrom für Elektrofahrzeuge an. Das Angebot gilt 24 Stunden lang.

WIEN. Am Donnerstag, dem 12. Juni, veranstaltet die Wien Energie eine besondere Aktion: 24 Stunden lang, von Mitternacht bis Mitternacht, können Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos kostenlos an allen Wien Energie-Schnellladestellen laden. Diese Initiative ist Teil der Bemühungen, die Elektromobilität in Wien zu fördern und umweltfreundliche Energiequellen zu stärken.

So findet man die Schnellladestellen

Für das Jahr 2024 hat die Wien Energie eine positive Bilanz gezogen: Über eine Million Ladevorgänge wurden an ihren Ladestellen verzeichnet. Stichpunktartige Informationen sind ebenfalls erwähnenswert: Die Wien Energie betreibt über 2.200 Ladestationen, von denen fast 100 als Schnellladestationen fungieren. Um die nächste verfügbare Schnellladestation zu finden, können Nutzer die Tanke Wien Energie-App herunterladen oder die Website besuchen: wienenergie.at.

Im Durchschnitt sind die Wien Energie-Ladestationen fast alle 400 Meter verfügbar, was den Nutzern einen einfachen Zugang zu umweltfreundlichem Strom ermöglicht. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, plant der Anbieter, im Laufe des Jahres weitere 900 Ladestationen zu installieren. Darunter sind auch vier Schnellladeparks, die eine Leistung von bis zu 400 kW bieten. Mit dieser Geschwindigkeit können Elektroautos innerhalb von nur 15 Minuten so viel Strom tanken, dass sie eine Reichweite von 300 Kilometern erreichen.

Österreichweite Ladestellen

An allen Wien Energie Ladestationen erhalten Kunden 100-prozentigen Ökostrom. Auf nationaler Ebene stehen den Tanke Wien Energie-Kundinnen und -Kunden zudem über 18.000 Partner-Ladestellen zur Verfügung, die eine umfassende Abdeckung für Elektrofahrzeuge gewährleisten.

