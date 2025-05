E-Businessmarathon 2025: Teamgeist und Geschwindigkeit beim Lauf-Event des Jahres

Trotz der nicht optimalen Wetterbedingungen versammelten sich am 18. Mai 2025 rund 5.000 Läuferinnen und Läufer sowie 750 Teams am Schwarzl-See in Premstätten, um am E-Businessmarathon teilzunehmen. Auch der einsetzende Starkregen konnte die gute Stimmung nicht trüben – der Spaß am Sport war das vorherrschende Motto.



PREMSTÄTTEN. Am Donnerstag fand das jährliche Highlight des Firmenlaufs, der MeinBezirk E-Businessmarathon, statt, bei dem zahlreiche Teilnehmer mit viel Energie den Schwarzl See umrundeten. Der Startschuss fiel um 18.30 Uhr, initiiert von Anton Wippel, einem Mitorganisator von Hikimus, und zu Beginn war das Wetter noch ideal. Doch bald nach dem Start brachte ein unerwarteter Starkregen viele Sportbegeisterte dazu, schneller als geplant ins Ziel zu kommen. „Nach vier Monaten Verletzung freue ich mich einfach aufs Laufen", äußerte MeinBezirk-Chefredakteur Roland Reischl im Vorfeld der Veranstaltung, während die Stimmung auf der Strecke, trotz des Regenwetters, wie gewohnt fantastisch blieb. Starkes Finale bei starkem Regen Vertreter von Unternehmen wie Energie Steiermark, Magna und der Post waren stolz darauf, ihre Firmenfarben zu tragen. Erneut stellte die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) mit 706 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das größte Team. Läuferinnen und Läufer jeder Geschwindigkeitskategorie und Ausrüstung waren vertreten. „Es ist einfach schön zu sehen, wie viele Unternehmen hier sind. Das Teambuilding steht im Vordergrund, und alle haben einen schönen Abend, um zunächst zu laufen und dann gemeinsam zu feiern", sagte Christoph Hausegger, Geschäftsführer von MeinBezirk. Spar sorgte derweil für eine großzügige Verpflegung entlang der Strecke. Große After-Run-Party Nach den Anstrengungen des Laufs wartete die traditionelle und legendäre After-Run-Party mit der Band Egon 7 auf die Teilnehmer. Vor dem Feiern hatten die Sportler die Gelegenheit, sich mit warmen Speisen zu stärken. Die Band sorgte mit einer Mischung aus Hits von Abba bis Austropop für ausgelassene Stimmung. Besonders bedanken möchten wir uns bei den Sponsoren – Energie Steiermark, GRAWE Immo AG, Spar, Citypark, Parktherme Bad Radkersburg, Porr und Apomedica – die diesen großartigen Event ermöglicht haben, sowie beim Team von Hikimus, das die Organisation vor Ort übernahm. Auch Antenne Steiermark sollte erwähnt werden, die mit lebhaften Klängen das schlechte Wetter fast vergessen ließ. Der Siegerwein kam in diesem Jahr von Falter Ego, dem Weingut von Hannes Sabathi.

