E-Scooter-Dieb in Wien-Penzing dingfest gemacht: Mögliche Serie von Elektronik-Diebstählen aufgedeckt

Mutmaßliche Diebstahlserie mit E-Scootern in Wien-Penzing aufgedeckt

In Wien-Penzing ist eine mutmaßliche Diebstahlserie im Zusammenhang mit E-Scootern und weiteren Gegenständen bekannt geworden. Nach der Ortung eines entwendeten E-Scooters kam es zu einer Festnahme.

Einer Frau war in einem Stiegenhaus in Wien-Penzing ein mit einer Sperrkette gesicherter E-Scooter gestohlen worden. Die Besitzerin konnte das Fahrzeug orten und verständigte daraufhin die Polizei.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sowie der Bereitschaftseinheit leiteten eine Sofortfahndung ein. Die Einsatzkräfte fanden den georteten E-Scooter auf einem Gehsteig vor einem Haus. Neben dem E-Scooter lagen drei Fahrräder sowie mehrere Taschen mit diversen elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets und Laptops.

Während der Sachverhaltsklärung näherten sich zwei Männer den vor dem Haus befindlichen Gegenständen. Sie wollten diese in ein geparktes Fahrzeug laden. Laut Polizeibericht konnten beide keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände machen und stehen im Verdacht, diese unrechtmäßig erworben zu haben.

Die Einvernahme der Verdächtigen erfolgte durch Beamte des Landeskriminalamtes Wien. Einer der Beteiligten ist ein 44-jähriger slowakischer Staatsangehöriger. Er war nach Angaben der Polizei geständig und gab an, einige der aufgefundenen Gegenstände in der Vergangenheit gestohlen zu haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 44-jährige Mann festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.