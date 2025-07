E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt nach Bedienungsfehler: Zusammenstoß mit Taxi

Tragische Folgen durch Fehlbedienung eines E-Scooters: Eine 16-Jährige wurde bei einem Unfall schwer verletzt. GRAZ/BEZIRK GRIES. Am Freitagnachmittag, den 4. Juli 2025, kam es im Bezirk Gries zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter. Die Polizei ermittelt derzeit die genauen Umstände des Vorfalls. Aufprall auf ein Taxi Die vorläufigen Ermittlungsergebnisse zeigen, dass die 16-Jährige aus Graz gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Kärntner Straße/Hohenstaufengasse mit ihrem E-Scooter stand. Sie wollte den Zebrastreifen in Richtung Citypark überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 62-jähriger Taxifahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung im Stau, als er bei grünem Licht der Ampel wieder weiterfuhr. Plötzlich prallte die 16-Jährige mit dem E-Scooter gegen die Beifahrertür seines Taxis. Siehe auch Female Future Festival Meetup: Empowerment and Inspiration Among Women Schwere Beinverletzung Ersten Untersuchungen zufolge hatte die 16-Jährige den E-Scooter versehentlich beschleunigt, was zu ihrem Sturz führte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am Bein zu und wurde umgehend vom Roten Kreuz in das UKH Steiermark nach Graz eingeliefert. Ein Alkotest bei beiden Verkehrsteilnehmern ergab keine alkoholische Beeinflussung. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die steigende Nutzung von E-Scootern in städtischen Bereichen wirft Fragen hinsichtlich der Verkehrssicherheit auf. In vielen europäischen Städten, einschließlich Graz, sind E-Scooter zu einem beliebten Verkehrsmittel geworden, allerdings bringt diese Art der Fortbewegung auch Risiken mit sich. Laut einer Studie des European Transport Safety Council (ETSC) sind Unfälle mit E-Scootern in den letzten Jahren dramatisch angestiegen, was auf unzureichende Schulungen und mangelnde Erfahrung der Nutzer zurückzuführen ist. Siehe auch Unfall in Gries: 30-jähriger Fußgänger von Taxi angefahren und verletzt Das könnte dich auch interessieren: Dritte Jugenddisco in Wildon war wieder voller Erfolg. 2.617 Menschen bewerben sich für Medizinstudium in Graz. Lkw prallte gegen stehendes Pannenfahrzeug. Rainhard Fendrich gibt Leibnitz 2026 die Ehre.

In this rewrite, I’ve preserved the original facts while adding context about the rise of E-Scooter use and related safety concerns. This makes the piece more informative and relevant.







Source link