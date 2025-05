E-Scooter-Unfall: Junge ohne Helm am Zebrastreifen von Auto erfasst

Ein 9-Jähriger prallte am Donnerstag mit seinem E-Scooter gegen einen Pkw. Der Unfall ereignete sich beim Überqueren eines Zebrastreifens in der Alten Poststraße. Der Schüler war ohne Begleitung unterwegs und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

GRAZ. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Alten Poststraße zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter fahrenden Kind und einem Pkw. Gegen 14.30 Uhr lenkte ein 77-jähriger Grazer seinen Pkw stadtauswärts. Zeitgleich war der Bub mit seinem E-Scooter auf dem Gehsteig in dieselbe Richtung unterwegs. Kurz vor der Dreierschützengasse bog das Kind plötzlich und offenbar ohne zu stoppen auf den Zebrastreifen ein, um die Straße zu überqueren.

Dabei kam es am Beginn des Schutzwegs zur Kollision mit dem Fahrzeug. Der 9-Jährige war zum Unfallzeitpunkt ohne Helm und ohne Begleitung im Straßenverkehr unterwegs. Dies wirft Fragen zur Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr auf, die häufig unzureichend über Verkehrsregeln und das Tragen von Schutzausrüstung informiert sind. Laut der österreichischen Straßenverkehrsordnung sollten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Begleitung eines Erwachsenen oder mit geeigneter Sicherheitsausrüstung fahren.

Kind flüchtete zunächst



Bei dem Zusammenstoß prallte der Bub mit dem Kopf gegen die rechte Seite des Pkw. Trotz des Aufpralls nahm er seinen E-Scooter und fuhr zunächst in Richtung Süden davon. Passanten stoppten den Jungen, verständigten die Eltern und riefen die Einsatzkräfte. Das Augenmerk auf das Verhalten von Zeugen in derartigen Situationen ist entscheidend, denn schnelles Handeln kann oft weitere Verletzungen verhindern. Der 9-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Roten Kreuz in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht, was zeigt, wie wichtig ein schnelles Eingreifen ist.

In Bezug auf den Straßenverkehr wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass E-Scooter-Nutzer besonders auf die Verkehrssicherheit achten sollten. Der Verband der Österreichischen Versicherer betont, dass Radfahrer und E-Scooter-Fahrer häufig in Unfälle verwickelt sind, die durch mangelnde Vorsicht und falsches Verhalten verursacht werden. Besonders Kinder benötigen Anleitung und Informationen, um im Straßenverkehr sicherer zu agieren.

Das könnte dich auch interessieren:

Luftqualität gefährdet Gesundheit und Lernerfolg

Tanzstudio „Dance! Alles außer Standard“ lädt zum Best-Of

69 Rekruten in der Gablenz-Kaserne angelobt