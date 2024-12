E-Sport in Wien: Neue exklusive Gaming-Lounge eröffnet!

10.12.2024

Wien. Zwei Brüder setzen auf die soziale Seite des E-Sports.



Vor fast einem Jahr hatten die Zwillingsbrüder Mathias und Thomas während einer Liftfahrt im Skiurlaub die geniale Idee: Eine Gaming-Location, in der man mit Freunden unkompliziert und auf höchstem Niveau spielen kann. Inspiriert von eigenen Erfahrungen wurde es mit der Geburt des ersten Kindes zunehmend schwierig, LAN-Partys in den eigenen vier Wänden zu organisieren. Als dann auch noch ein Bildschirm beim Transport zu einem Freund Schaden nahm, war klar: Es braucht einen zentralen Ort, an dem man unkompliziert die Nacht „durchzocken“ kann.

Gaming wie früher – nur besser.



„Für uns ist Gaming vor allem ein Gemeinschaftserlebnis – etwas, das man mit Freunden teilt und nicht allein im Kämmerchen praktiziert“, erklären die Brüder. Ihre Leidenschaft für Multiplayer-Spiele wie League of Legends, Diablo oder Counter-Strike motivierte sie dazu, einen Raum zu schaffen, der das gemeinsame Spielerlebnis technisch und atmosphärisch auf ein neues Niveau hebt.

Von der Idee zur „Lounge of Legends“.



Um sicherzustellen, dass ihre Lounge den Bedürfnissen der Gaming-Community gerecht wird, führten Mathias und Thomas eine Umfrage mit über 200 Teilnehmer:innen durch. Die Ergebnisse flossen direkt in die Planung ein. Nach der Gründung der WeSports GmbH fanden sie eine geeignete Location im 9. Wiener Gemeindebezirk. Mit viel Eigeninitiative und Unterstützung von Freunden verwandelten sie die Altbauimmobilie in die stylische „Lounge of Legends“.

Perfektion bis ins Detail.



Das Konzept der Lounge zielt auf ein immersives Spielerlebnis. Die fünf Sitzplätze sind an einem speziell gestalteten fünfeckigen Tisch positioniert, der Kommunikation und Teamgefühl fördert. Schwarze Wände und verdunkelte Fenster eliminieren störende Reflexionen. Indirekte RGB-Beleuchtung – sowohl im Raum als auch am Equipment – sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. „Es darf sich beim Spielen nichts im Bildschirm reflektieren, das lenkt nur ab!“, betont Thomas.

Auch die Hardware wurde sorgfältig ausgewählt. Gemeinsam mit einem Freund stellten die Brüder leistungsstarke PCs zusammen, die ruckelfreies Gaming gewährleisten. Bequeme Gaming-Stühle sorgen dafür, dass man auch bei langen Sessions entspannt bleibt. „Unser Ziel war es, dass Teams vollkommen im Spiel versinken können – und das ist uns gelungen“, ergänzt Mathias, „Die Spiele sind vorinstalliert, sodass unsere Kunden sofort starten können, sie benötigen lediglich einen eigenen Account.“

Die Lounge ist für fünf Personen ausgelegt und kann online gebucht werden. Neben dem zentralen Spielbereich gibt es eine Chillout-Area mit einer gemütlichen Couch für Pausen. Snacks und Getränke sind im Preis enthalten, sodass sich die Besucher:innen voll und ganz aufs Gaming konzentrieren können. Die angebotenen Packages variieren von 6 bis 20 Stunden Spielzeit.

Fazit: Eine neue Ära für gemeinsames Gaming.



Die „Lounge of Legends“ ist ein Ort, an dem Gaming und Gemeinschaft verschmelzen und man vollkommen das Zeitgefühl verliert. Sie kombiniert erstklassige Technik mit einem durchdachten Design, das den sozialen Aspekt des E-Sports in den Mittelpunkt stellt. Wer das ultimative Gaming-Erlebnis sucht, sollte unbedingt vorbeischauen und die Nacht zum Tag machen. Kleiner Tipp: Auf der Website www.loungeoflegends.at sind auch Wertgutscheine erhältlich, die perfekte Geschenkidee für Männer und Gamingbegeisterte.