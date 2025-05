€250,000: Styrian Football Association Defends Use of COVID Relief Funds

Der Steirische Fußballverband (StFV) sieht sich aufgrund der Bezugnahme auf etwa 250.000 Euro aus den Corona-NPO-Förderungen in der Kritik. Direktor Thomas Nußgruber hat die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, dass die Mittel rechtmäßig und zweckgemäß verwendet wurden.

STEIERMARK. Die aktuelle Diskussion um Fördermittel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sorgt für Aufregung im österreichischen Fußball. Eine Recherche des Falters hat ergeben, dass sechs Bundeslandverbände in Österreich, darunter der StFV, möglicherweise Förderungen aus dem NPO-Fonds unrechtmäßig beantragt haben. In den Bundesländern Tirol, Oberösterreich und Salzburg wurde auf eine Antragstellung verzichtet, da während der Pandemie keine nennenswerten Verluste verzeichnet wurden.

Direktor Thomas Nußgruber bestätigte gegenüber MeinBezirk: „Wir haben gemäß den Förderrichtlinien um NPO-Förderungen angesucht. Dies wurde von Steuerberatern geprüft, und die Auszahlung erfolgte nach einer sorgfältigen Überprüfung durch die entsprechenden Förderstellen.“ In Summe erhielten die steirischen Fußballvereine 249.007,50 Euro an Corona-Hilfsgeldern vom Finanzministerium.

„Die den StFV zuerkannten Fördermittel wurden und werden immer widmungsgemäß verwendet. Dies wird jährlich durch unsere Rechnungsprüfer sowie durch die Bundessportförder-GmbH, das Land Steiermark und im Fall der NPO-Förderungen durch die zuständige Förderstelle bestätigt und attestiert.“

Thomas Nußgruber, Direktor StFV

Vergleich zwischen „Äpfel und Birnen“



Nußgruber wies zudem die Behauptung zurück, die Förderungen seien unrechtmäßig beantragt worden. „Es wurden bewusst Äpfel mit Birnen verglichen, um ein einseitiges Bild zu erzeugen. Unsere Mitglieder sind die Vereine, und wir hatten die Verpflichtung, im Interesse unserer Mitglieder die verfügbaren Förderungen zu beantragen“, erklärte er. „Es wäre fahrlässig gewesen, diese Unterstützung nicht in Anspruch zu nehmen.“

Was mit dem Geld gemacht wurde



Die Verwendung der Fördermittel wurde ebenfalls in Frage gestellt. Der Steirische Fußballverband ist sich jedoch sicher, dass die finanziellen Mittel angemessen eingesetzt wurden, um Vereinen in der schwierigen Zeit zu helfen. „Diese Mittel wurden in Soforthilfspakete für die Jahre 2020 und 2021 investiert. Das umfasste Geldförderungen in Höhe von 500 Euro pro Verein im Jahr 2020, Erlass von Gebühren und Infrastrukturförderungen“, erklärte Nußgruber.

Der StFV wird nun in erster Linie mit dem Österreichischen Fußballverband (ÖFB) in Kontakt treten, um weitere Schritte zu besprechen.

